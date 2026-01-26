El mundo del doblaje está de luto tras la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano encargado de darle voz al icónico personaje de Topo Gigio.

“Hoy perdí otro amigo y un gran arista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo Gabriel”, escribió el comediante Jorge Falcón en su cuenta de Instagram.

De momento no se han difundido las causas del fallecimiento del actor de doblaje aunque des hacía varios días se encontraba ingresado en una clínica aunque las razones siguen siendo desconocidas.

Ya desde principios de diciembre de 2025, Gabriel no se encontraba bien de salud, incluso se necesitan donaciones de sangre para ayudar a su recuperación.

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, pidió para ese entonces el actor Javier Herranz en sus redes.

Para 2016 ya había enfrentado una dura batalla con su salud luego se le amputara una de sus piernas tras un accidente laboral.

Garzón Lozano fue un titiritero mexicano que se hizo famosos luego de su estelar participación en el exitoso espectáculo infantil de marionetas El Topo Gigio, de origen italiano y creado por Maria Perego en 1958.

El mexicano figuraba como la voz del personaje principal para Latinoamérica junto a Ernesto Segall quienes le dieron vida al topo en distintas épocas y predominantes en entornos geográficos diferentes, Garzón lo fue en México, Centroamérica y Venezuela.