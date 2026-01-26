Enero ha sido un mes cargado de emociones en la industria de la televisión y el cine, y para cerrar su última semana lanzará grandes estrenos que dejarán con la boca abierta a más de uno. Las plataformas de streaming llegan con capítulos que estremecerán a los fanáticos con producciones con propuestas sobre drama, romance, ciencia ficción, terror y los infaltables superhéroes.
Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV, Paramount y Universal como es costumbre renuevan su catálogo para mantener enganchados a los usuarios. Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la cuarta entrega de ‘Bridgerton’ y la nueva serie de Marvel, ‘Wonder Man’.
Acá le contamos cuales son los estrenos más importantes para última semana de enero e inicios de febrero.
Netflix
- Mike Epps: Delusional - 27 de enero
- Take That - 27 de enero
- Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1) - 29 de enero
- Una carta a mi juventud - 29 de enero
- En la ciudad de los sueños - 29 de enero
- Perdidos en Tokio - 29 de enero
- En tierra de santos y pecadores - 31 de enero
- Queer - 1 de febrero
- No te metas con Zohan - 1 de febrero
- Robin Hood: Príncipe de los ladrones - 1 de febrero
- Sullivan’s Crossing - 1 de febrero
- Bones - 1 de febrero
- El caso Thomas Crown - 1 de febrero
HBO Max
- The Pitt (Temporada 2 - Episodio 4) - 29 de enero
- Los malditos - 30 de enero
- Párvulos: hijos del apocalipsis - 30 de enero
- El caballero de los siete reinos (Episodio 3) - 1 de febrero
- Industry (Temporada 4 - Episodio 4) - 1 de febrero
Disney+
- Wonder Man - 27 de enero
- Dime más mentiras (Temporada 3 - Episodio 5) - 27 de enero
- Tracker: Buscador de recompensas - 28 de enero
- Belleza perfecta (Episodio 4) - 29 de enero
Prime Video
- Fallout (Temporada 1 - Episodio 7) - 28 de enero
- Equipo demolición - 28 de enero
- El infiltrado (Temporada 2 - Episodio 6) - 1 de febrero
Paramount+
- A Quiet Place: Day One - 26 de enero
- The Neighborhood - 26 de enero
- Espíritus en la escuela (Temporada 3) - 28 de enero
- Star Trek: Academia de la Flota Estelar (Episodio 4) - 29 de enero
Apple TV
- Las gotas de Dios (Temporada 2 - Episodio 2) - 28 de enero
- Terapia sin filtro - 28 de enero
- Secuestro aéreo (Temporada 2 - Episodio 3) - 28 de enero
- Teherán (Temporada 3 - Episodio 4) - 30 de enero
Universal+
- The Rainmaker (Legítima defensa) - 30 de enero