Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Enero ha sido un mes cargado de emociones en la industria de la televisión y el cine, y para cerrar su última semana lanzará grandes estrenos que dejarán con la boca abierta a más de uno. Las plataformas de streaming llegan con capítulos que estremecerán a los fanáticos con producciones con propuestas sobre drama, romance, ciencia ficción, terror y los infaltables superhéroes.

Leer más: “No me veía como presentador”: Nicolás Rojas llega al set de Noticias Caracol

Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV, Paramount y Universal como es costumbre renuevan su catálogo para mantener enganchados a los usuarios. Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la cuarta entrega de ‘Bridgerton’ y la nueva serie de Marvel, ‘Wonder Man’.

Así murió Jake William Casiano, el niño que aparece en la dedicatoria de ‘El botín’ en Netflix

Acá le contamos cuales son los estrenos más importantes para última semana de enero e inicios de febrero.

Le puede interesar: Rawayana lanza gira ‘¿Dónde es el after? Tour’: tendrá concierto en Colombia

Netflix

  • Mike Epps: Delusional - 27 de enero
  • Take That - 27 de enero
  • Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1) - 29 de enero
  • Una carta a mi juventud - 29 de enero
  • En la ciudad de los sueños - 29 de enero
  • Perdidos en Tokio - 29 de enero
  • En tierra de santos y pecadores - 31 de enero
  • Queer - 1 de febrero
  • No te metas con Zohan - 1 de febrero
  • Robin Hood: Príncipe de los ladrones - 1 de febrero
  • Sullivan’s Crossing - 1 de febrero
  • Bones - 1 de febrero
  • El caso Thomas Crown - 1 de febrero

HBO Max

  • The Pitt (Temporada 2 - Episodio 4) - 29 de enero
  • Los malditos - 30 de enero
  • Párvulos: hijos del apocalipsis - 30 de enero
  • El caballero de los siete reinos (Episodio 3) - 1 de febrero
  • Industry (Temporada 4 - Episodio 4) - 1 de febrero

Disney+

  • Wonder Man - 27 de enero
  • Dime más mentiras (Temporada 3 - Episodio 5) - 27 de enero
  • Tracker: Buscador de recompensas - 28 de enero
  • Belleza perfecta (Episodio 4) - 29 de enero

Prime Video

  • Fallout (Temporada 1 - Episodio 7) - 28 de enero
  • Equipo demolición - 28 de enero
  • El infiltrado (Temporada 2 - Episodio 6) - 1 de febrero

Paramount+

  • A Quiet Place: Day One - 26 de enero
  • The Neighborhood - 26 de enero
  • Espíritus en la escuela (Temporada 3) - 28 de enero
  • Star Trek: Academia de la Flota Estelar (Episodio 4) - 29 de enero

Apple TV

  • Las gotas de Dios (Temporada 2 - Episodio 2) - 28 de enero
  • Terapia sin filtro - 28 de enero
  • Secuestro aéreo (Temporada 2 - Episodio 3) - 28 de enero
  • Teherán (Temporada 3 - Episodio 4) - 30 de enero

Universal+

  • The Rainmaker (Legítima defensa) - 30 de enero