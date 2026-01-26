Enero ha sido un mes cargado de emociones en la industria de la televisión y el cine, y para cerrar su última semana lanzará grandes estrenos que dejarán con la boca abierta a más de uno. Las plataformas de streaming llegan con capítulos que estremecerán a los fanáticos con producciones con propuestas sobre drama, romance, ciencia ficción, terror y los infaltables superhéroes.

Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV, Paramount y Universal como es costumbre renuevan su catálogo para mantener enganchados a los usuarios. Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la cuarta entrega de ‘Bridgerton’ y la nueva serie de Marvel, ‘Wonder Man’.

Acá le contamos cuales son los estrenos más importantes para última semana de enero e inicios de febrero.

Netflix

Mike Epps: Delusional - 27 de enero

Take That - 27 de enero

Bridgerton (Temporada 4 - Parte 1) - 29 de enero

(Temporada 4 - Parte 1) - 29 de enero Una carta a mi juventud - 29 de enero

En la ciudad de los sueños - 29 de enero

Perdidos en Tokio - 29 de enero

En tierra de santos y pecadores - 31 de enero

Queer - 1 de febrero

No te metas con Zohan - 1 de febrero

Robin Hood: Príncipe de los ladrones - 1 de febrero

- 1 de febrero Sullivan’s Crossing - 1 de febrero

Bones - 1 de febrero

El caso Thomas Crown - 1 de febrero

HBO Max

The Pitt (Temporada 2 - Episodio 4) - 29 de enero

(Temporada 2 - Episodio 4) - 29 de enero Los malditos - 30 de enero

Párvulos: hijos del apocalipsis - 30 de enero

El caballero de los siete reinos (Episodio 3) - 1 de febrero

(Episodio 3) - 1 de febrero Industry (Temporada 4 - Episodio 4) - 1 de febrero

Disney+

Wonder Man - 27 de enero

- 27 de enero Dime más mentiras (Temporada 3 - Episodio 5) - 27 de enero

Tracker: Buscador de recompensas - 28 de enero

Belleza perfecta (Episodio 4) - 29 de enero

Prime Video

Fallout (Temporada 1 - Episodio 7) - 28 de enero

Equipo demolición - 28 de enero

El infiltrado (Temporada 2 - Episodio 6) - 1 de febrero

Paramount+

A Quiet Place: Day One - 26 de enero

The Neighborhood - 26 de enero

Espíritus en la escuela (Temporada 3) - 28 de enero

Star Trek: Academia de la Flota Estelar (Episodio 4) - 29 de enero

Apple TV

Las gotas de Dios (Temporada 2 - Episodio 2) - 28 de enero

Terapia sin filtro - 28 de enero

Secuestro aéreo (Temporada 2 - Episodio 3) - 28 de enero

Teherán (Temporada 3 - Episodio 4) - 30 de enero

Universal+