Rawayana, una de las bandas más influyentes del pop alternativo latinoamericano en la actualidad, anunció una gira a propósito de su nuevo álbum, cuyas canciones ya ocupan los primeros lugares en diferentes plataformas.

Se trata del ‘¿Dónde es el after? Tour’, que comenzará con un concierto el 17 de abril en el Movistar Arena, de Bogotá.

La agrupación venezolana, que es reconocida por sus fusiones de reggae, funk, pop y ritmos caribeños, ha construido una base sólida de seguidores en Colombia. Inclusive, en las publicaciones en redes sociales como TikTok dominan la tendencia en este mes de enero con varias de sus nuevas canciones.

La gira incluye presentaciones en Colombia, Perú, Ecuador, México, San Salvador, Honduras, España, Panamá, Costa Rica, Argentina y Chile.

Rawayana Lista de conciertos de ¿Dónde es el after? Tour.

El anunció de la gira lo hicieron a través de un video publicado en sus redes sociales, con imágenes que adelantan lo que tienen preparado para las presentaciones, que incluye una experiencia audiovisual con narrativa futurista y una puesta en escena inspirada en los sonidos de su evolución musical.

En el caso de la venta de boletas, empezará con una preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval desde el miércoles 28 de enero a las 9:00 a.m. Posteriormente, la venta general abrirá el jueves 30 de enero a las 9:00 a.m.