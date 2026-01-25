Shakira compartió recientemente cómo celebró el cumpleaños número 13 de su hijo mayor, Milan, con una reunión familiar y con una decoración bien particular.
A través de videos y fotografías publicadas en sus redes sociales, la cantante permitió ver cómo transformó la fecha en un recuerdo especial para el adolescente que le encanta el fútbol.
La temática elegida estuvo centrada en el deporte que más apasiona a Milan que es el fútbol. Desde la decoración hasta los postres, cada elemento estuvo diseñado para reflejar ese interés.
En el video se puede ver que en el espacio principal se destacaban figuras, balones y detalles que evocaban el ambiente de un estadio. Había Cupcakes, galletas y una torta personalizada recreaban al jovencito vestido del uniforme de la Selección Colombia.
“Miren a quien puse a jugar con la Selección de Colombia y con el número de Luis Díaz”, escribió la barranquillera.
En el clip se escuchó a Milan expresar su alegría por los regalos y la decoración, y explicándole a su mamá cada detalle de las selecciones.
Y es que a lo largo de los años, Shakira siempre se ha preocupado porque sus hijos se interesen por la cultura de su tierra.