El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny realizará este fin de semana en Medellín tres conciertos hacen parte de la gira ‘DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour’. Las presentaciones arrancan este viernes 23 de enero y seguirán hasta sábado 24 y domingo 25, en el estadio Atanasio Girardot.

Ante la visita del artista a la capital de Antioquia se espera recibir más de 100.000 visitantes nacionales y extranjeros, quienes disfrutaran de temas como ‘Nuevayol’, ‘Perfumito nuevo’, ‘Baile inolvidable’, ‘Weltita’, entre otros.

Justamente, horas antes que se enciendas las luces escenario el cantante sorprendió a sus fanáticos al dejarse ver en un prestigioso restaurante en El Poblado. Bad Bunny fue visto la noche del 22 de enero en el restaurante Idílico, ubicado en el barrio Manila, reconocido por su oferta de comida típica colombiana.

En las imágenes se puede ver al puertorriqueño – quien usaba una gorra blanca, lentes oscuros y un hoodie negro – saludando a varios de sus seguidores. El momento quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

Bad Bunny ya se encuentra en Colombia y fue visto por varios fanáticos en el sector de Manila, en el Poblado probando la comida típica de Colombia en un reconocido e importante restaurante de la ciudad 🇨🇴 pic.twitter.com/l8yTjeyrpP — Migue (@Miguel_G_1_1) January 23, 2026

Quejas por elevados precios de hospedajes en Medellín

A pesar del gran auge económico que atrae la presencia de artistas de talla internacional en Medellín, se han registrado miles de quejas por parte de turistas, quienes denuncias precios exorbitantes en alojamiento.

Las quejas, difundidas por turistas y usuarios en redes sociales y medios de comunicación, señalan principalmente a viviendas turísticas y plataformas de alquiler temporal, como Booking y Airbnb, a través de las cuales algunas reservas hechas con meses de anticipación fueron canceladas para volver a ofrecerlas a precios que en algunos casos superan los 8.000 dólares por noche.

Entre los más escandalosos está el de un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, ofrecido en alquiler por cuatro días por 98 millones de pesos (unos 27.000 dólares), o apartamentos pequeños, con una sola cama, por 23 millones de pesos (unos 6.330 dólares) por dos noches.

Para los menos pudientes hay otras opciones, como una habitación sin baño en un barrio de estratos bajos por un millón de pesos (unos 275 dólares) las dos noches.

Respuesta de las autoridades

“La Administración de Medellín no permitirá abusos ni prácticas especulativas”, declaró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al tiempo que calificó la llegada del artista como “una oportunidad inmensa” para la economía local.

El mandatario aseguró que su despacho “ha recibido denuncias formales y ya solicitó a representantes de Airbnb en América Latina investigar los casos reportados”, con la posibilidad de sancionar o expulsar de la plataforma a los anfitriones que incumplan las reglas.

En la misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad competente en estos casos, advirtió que los prestadores de servicios de alojamiento turístico están obligados a respetar las condiciones pactadas en las reservas.

“Las cancelaciones unilaterales pueden dar lugar a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de compensar o reembolsar a los consumidores afectados, conforme a la Ley General de Turismo”, precisó la entidad.

El concejal de Medellín Andrés Tobón llamó a los usuarios que hayan sufrido cancelaciones de última hora a denunciar los hechos y anunció acompañamiento para buscar sanciones, al señalar que debe haber “cero tolerancia” frente a prácticas que calificó como abusivas.

En Colombia, los servicios de alojamiento turístico, incluidos los ofrecidos a través de plataformas digitales, están regulados por la Ley General de Turismo y sus normas complementarias, que obligan a los prestadores a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), respetar las condiciones ofrecidas al consumidor y responder por eventuales incumplimientos.

Estas actividades también están sujetas a la vigilancia de la SIC, que puede imponer sanciones económicas y ordenar compensaciones a los usuarios en casos de prácticas abusivas o contrarias al régimen de protección al consumidor, especialmente en contextos de alta demanda como eventos masivos.