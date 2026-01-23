La convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia sigue dejando momentos cargados de emociones, reflexiones y conversaciones sinceras.

El turno ahora le tocó a Alejandro Estrada quien decidió enfrentar directamente los rumores que circulaban sobre su vida sentimental y aclarar su posición frente a un posible romance en el programa.

El actor sostuvo una charla privada con Yuli Ruiz, en la que expresó con franqueza lo que estaba sintiendo y dejó en claro que no pretende involucrarse sentimentalmente mientras permanezca en el reality.

Estrada optó por hablar sin rodeos. Reconoció que el encierro y la dinámica del formato habían generado cierta confusión emocional en él, llevándolo incluso a cuestionarse sus propias reacciones.

Según explicó, el ambiente del programa puede intensificar sentimientos y afectar el carácter, algo que lo hizo reflexionar sobre sus actitudes recientes.

Durante la charla, el actor no ocultó que siente aprecio y admiración por Yuli Ruiz. Incluso admitió que le parece una mujer atractiva y que existe una conexión especial entre ambos. Sin embargo, dijo que no quiere tener relación amorosa.

Asimismo, Ruiz aseguró que tampoco busca una relación dentro de la casa y que prefiere mantener un vínculo basado en la amistad.