Cony Camelo no imaginó que una foto suya en moto, publicada en redes sociales, despertaría una oleada de recuerdos colectivos. “Veinte años después y yo en una moto”, escribió. Bastó eso para que muchos volvieran a pensar en Hilda Reyes, uno de los personajes más recordados de su carrera. La comparación fue inevitable y, para ella, profundamente emocionante. “Que la gente siga haciendo ese vínculo después de tanto tiempo es muy chévere. Quiere decir que ese personaje sigue vivo en la memoria del público, y eso es un regalo enorme”, dice.

Lea La moda, el cine y sus musas lloran al “grandioso Valentino” en su último adiós en Roma

La coincidencia no termina ahí. En Simplemente Alicia, la serie colombiana que ya se consolidó como uno de los títulos más vistos de Netflix en la región, Camelo volvió a subirse a una moto para interpretar a Susana, un personaje frontal, incómodo y absolutamente honesto. “Es muy curioso, porque en Los Reyes también tuve que aprender a manejar moto. Parece que ese tema me persigue”, cuenta entre risas.

Su llegada a la serie fue casi intuitiva. Desde el casting, Camelo sintió que entendía a Susana. “Me dijeron que era una mujer que decía la verdad y que eso la metía en problemas. Yo pensé: este personaje lo conozco. Susana no quiere provocar, no quiere ser polémica, simplemente dice lo que piensa, sin filtro. Eso incomoda a los demás, pero no porque ella quiera incomodar”.

Durante la lectura de los guiones, la actriz decidió ir incluso un poco más allá del texto. “El libreto estaba fantástico, pero yo sentía que Susana podía ser todavía más imprudente. No desde la exageración, sino desde la honestidad. Ella siente algo, lo piensa y lo dice. Así, tal cual”.

Aquí Galy Galiano se despide con ‘La última y nos vamos’ y reflexiona sobre la IA en la música

Ese rasgo terminó convirtiéndose en uno de los puntos de conexión más fuertes con el público. A pocas semanas del estreno, Camelo recibe mensajes constantes en redes sociales y en la calle. “La frase que más escucho es: ‘quiero una amiga como Susana’. Todo el mundo quiere una Susana en su vida. Eso me llena de felicidad, porque significa que el personaje llegó a un lugar muy profundo”.

Mauricio González/Cortesía Netflix Simplemente Alicia. (L to R) Sebastián Carvajal as Pablo Guevara, Verónica Orozco as Alicia Fernández, Michel Brown as Alejo Valdés, Cony Camelo as Susana Moreno in Simplemente Alicia. Cr. Mauro González / Netflix ©️2025

Más allá de su rol puntual, la actriz destaca cómo Simplemente Alicia plantea dilemas que van mucho más allá de la bigamia, el eje central de la historia. “La serie habla todo el tiempo de elegir. No solo en el amor. También en la carrera, en la vida, en lo que uno quiere ser. Yo entiendo mucho eso, porque siempre he sido una persona a la que le cuesta decidir. Me pasó en relaciones, me pasó entre ser cantante o actriz. Estar entre dos opciones puede ser muy complejo”.

Como espectadora, Camelo terminó de ver la serie recientemente y lo hizo con una carga emocional que no esperaba. “Me conmovió muchísimo. Sufrí con el personaje de Sebastián Carvajal, el cura, de verdad sufrí. También me emocionó ver historias que yo no había vivido en el set, como la relación de la pareja gay. Fue muy bonito descubrir la serie desde ese lugar”.

Además El electrodoméstico que más consume energía en el hogar y sorprende a muchos

Aunque no suele ver todos los proyectos en los que participa, esta vez fue distinto. “Esta serie sí me la vi completa. Pude abstraerme de estar ahí y disfrutarla como espectadora. Me emocionó, me dolió, me hizo pensar. Eso no pasa siempre”.

Hoy, Cony Camelo vive este momento con gratitud y calma. Disfruta del alcance internacional de la serie, de las entrevistas, del cariño del público y de la conversación que se generó alrededor de la historia. “Es un momento de mucha alegría. De esos que uno agradece”.

Mientras tanto, se permite bajar un poco el ritmo, viajar, aprender francés y esperar lo que venga. “Los personajes que transforman la vida llegan cuando tienen que llegar”, dice. Y Susana, sin duda, ya dejó huella.

También Niños y adultos, todos a carnavalear de lo lindo