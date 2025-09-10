El programa ‘La casa de los famosos’ ha cautivado a los televidentes colombianos en sus dos primeras temporadas, por lo que el canal RCN se prepara para iniciar la convocatoria para su tercera temporada. Y es que la transmisión del escandaloso programa ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Leer más: Maren García publicó video de cuando Omar Geles le propuso matrimonio en compañía de Ana del Castillo

El canal una vez más le apostará a las transmisiones 20/7 y dejará al desnudo cada detalle de lo que sucede dentro de la casa con todos los participantes. En su primera edición, en la que se dio un abre bocas a los televidentes, la generadora de contenido Karen Sevillano resultó ganadora.

Para la segunda temporada, los seguidores del programa estuvieron más involucrados con lo que sucedía en el interior del estudio, y eligió al barranquillero Andrés Altafulla como el triunfador.

Orlando Amador Ahora Altafulla se concentra en hacer buena música que le permita sostenerse en el tiempo.

Le puede interesar: ‘Influencer’ colombiana fue capturada en Los Ángeles: un hombre enfrenta cargos por obstrucción

En cada temporada, participaron varias celebridades como actores, deportistas, cantantes, modelos y generadores de contenido, quienes dejaron ver al público su personalidad y convivencia. Es por ello, que en muchas oportunidades desataba una que otra pelea o desacuerdo entre los participantes.

Además, el amor es otro ingrediente que le pone picante al programa, pues en emisiones anteriores han surgido romances dentro de la casa.

No olvide leer: Video: Bad Bunny se habría lesionado una rodilla mientras se presentaba en un concierto

Ahora, RCN se prepara para una temporada con la que espera seguir cautivando a los televidentes y atraparlos con las nuevas celebridades.

¿Quiénes serán los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos?

Recientemente, la presentadora conocida como ‘La negra candela’ afirmó que el canal ya se encuentra buscando los perfiles de los nuevos participantes para esta tercera entrega que saldría a las pantallas para 2026.

De acuerdo con la presentadora, algunos de los nombres que están en el sonajero son: Karol Márquez, Naty Botero, Cony Camelo, Belkis Arizala y Benjamín Herrera.

Lea acá: Video: mujer le pidió matrimonio a su pareja tras 57 años de relación

Por su parte, en el programa ‘Lo sé todo’ revelaron nuevos nombres, en los que resalta: Germán Escallón, Gustavo Ángel, Paola Dulce, Renata González, Xilena Aycardi, Nórida Rodríguez y Lucía Callejas.

Vale mencionar, que hasta el momento, ninguno de los famosos ha confirmado su participación en el programa.