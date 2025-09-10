Un almuerzo familiar en Argentina se convirtió en el escenario de una de las escenas más tiernas y emotivas de los últimos días.

Lea más: Mariana Morales Ospina, candidata en Miss Universe Colombia, reveló que sufrió ‘bullying’ en su infancia

Una mujer conocida cariñosamente como ´La Yaya’, sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio después de 57 años de relación, un gesto que no tardó en virilizarse en redes sociales.

El momento si hizo viral en la red social TikTok por la usuaria @victoriagruccio, que en pocas horas acumuló miles de visualizaciones y comentarios cargados de ternura.

En el video se puede observar como la mujer decidió dar unas palabras

Ver más: Carla Giraldo reveló cómo conoció a su nuevo novio, Roberto Asís: “Ninguno sabía quién era el otro”

“Yo quiero decirles algo a todos, que me conocen bien, en especial mis hijos y mis nietos. En este momento, quisiera pedirle casamiento a mi pareja”, expresó con emoción.

A su vez, la mujer saca el anillo de compromiso, se arrodilla frente a ‘El Tata’ y lo sorprendió con la propuesta. La reacción no se hizo esperar, entre aplausos, risas y exclamaciones de asombro, la familia celebró la inesperada propuesta.

Acto seguido, ‘El Tata’ aceptó y se colocó el anillo, mostrando con orgullo el gesto a la cámara. La escena, cargada de complicidad y amor, dejó claro mensaje, el verdadero amor no tiene edad ni fecha de caducidad.

Lea también: Claudia Bahamón rompió en llanto por carta que envió a jurados de ‘Masterchef celebrity’: ¿Se despidió?

En menos de dos días, la publicación supero las 493 mil reproducciones, más de 60 mil me gusta y alrededor de 1.400 comentarios.

Los usuarios destacaron la valentía y dulzura de ‘La Yaya’ con frases como, “qué tierna la señora”, “Me muero de amor” o incluso bromas como “¿Podemos ir al casamiento?”.