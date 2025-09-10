La reconocida presentadora Claudia Bahamón rompió en llanto, en medio de la transmisión de Masterchef Celebrity, el pasado lunes 8 de septiembre.

La huilense le entregó una carta a los jurados del reality culinario, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, y se dirigió a ellos con unas emotivas palabras, que sorprendieron a los televidentes.

La presentadora, con lágrimas en los ojos, les agradeció por todos los momentos vividos en el programa, el cual ya completa este 2025 diez años al aire.

“Es una locura pensar en todo lo que hemos vivido desde ese primer día, llegamos con ilusiones, nervios, expectativas; sin saber que la vida nos tenía preparada una amistad tan profunda, una real y tan única. Son 10 años acompañándonos en la vida, no solo como compañeros de trabajo sino como familia elegida. Ustedes han sido para mí un refugio, un espejo, un abrazo constante. Me han visto brillar, derrumbarme y reconstruirme”, dijo la huilense.

Asimismo, les expresó su agradecimiento y cariño por no dejarla sola en estos momentos difíciles por los que está atravesando. Cabe recordar que recientemente Bahamón se separó de su esposo Simón Brand.

“Yo he tenido la fortuna de verlos a ustedes en toda su humanidad, en sus batallas y en sus victorias. Su generosidad, su fuerza y su honestidad y autenticidad me han marcado para siempre. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola, que tengo dos hermanos más. Quiero decirles que los amo con el alma y que no me imagino este camino en MasterChef sin ustedes. Los amo profundamente”, añadió en sus emotivas palabras.

Al parecer, la presentadora abandonaría el reality, sin embargo aún no hay un pronunciamiento oficial de su salida.