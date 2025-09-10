Un verdadero revuelo fue lo que causó el video íntimo filtrado de la creadora de contenido Isabella Ladera y el cantante barranquillero Beéle, el pasado lunes 8 de septiembre.

El ‘influencer’ Pablo García anuncia que deja las redes sociales para ser sacerdote: “solo Dios basta”

Hallan cadáver en un carro Tesla registrado a nombre del joven cantante D4vd

Karina García reveló si gana más dinero mensual que Altafulla: “Él me invita siempre”

La primera en pronunciarse fue la modelo y ahora empresaria venezolana que reside en Estados Unidos. Mediante su cuenta de Instagram indicó sentirse “totalmente devastada”.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, dijo.

La primera en pronunciarse fue la modelo y ahora empresaria venezolana que reside en Estados Unidos. Mediante su cuenta de Instagram indicó sentirse “totalmente devastada”.

Además, dejó claro que iba a proceder legalmente junto a su equipo de abogados. “Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”.

Por su parte, el cantante Beéle también rompió el silencio pero por parte de su equipo legal, quienes mediante un comunicado dejaron en claro que el artista no había difundido ningún video y que también tomaría acciones legales.

“En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, expresa el comunicado.

Asimismo, informaron que no harían una filtración así si va a dañar el buen nombre del colombiano. “En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”.

Instagram @isabella.ladera Las dos firmas de las celebridades pidieron respeto a los medios de comunicación y a la opinión pública de abstenerse a compartir o describir este material.

Las dos firmas de las celebridades pidieron respeto a los medios de comunicación y a la opinión pública de abstenerse a compartir o describir este material, “cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”.

Hugo García, actual novio de Isabella Ladera, se pronunció tras filtración de video íntimo: “Nada ni nadie cambiará lo que siento”

En medio de toda esta polémica surgió la noticia que Ladera ya tiene una pareja sentimental llamado Hugo García, quien se ha pronunciado sobre la situación.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, comentó en las redes sociales.

Instagram reggaetoncolombiano Hugo García, novio de Isabella Ladera, reaccionó al video íntimo filtrado

¿Quién es Hugo García, actual novio de Isabella Ladera?

Hugo García, de 32 años, es un deportista peruano que cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram. En su cuenta muestra su vida diaria y los viajes que ha realizado.

También es modelo y participó en el reality show ‘Esto es Guerra’, que se trata de competencias físicas y muestran su vida durante el programa.

Instagram hugogarcia Hugo García, novio de Isabella Ladera

Asimismo, también tiene una carrera musical a través de la disquera Angora Records, en donde lanzó su sencillo titulado “No digas que no.”

En enero de este 2025 anunció su separación con la

exreina de belleza Alessia Rovegno después de tres años de relación. Al parecer, el hombre después de dos meses de separado fue captado besándose con otra mujer en Tulum.