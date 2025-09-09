La Policía de Los Ángeles abrió una investigación luego de que se encontrara un cuerpo dentro de un vehículo registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, mostró cómo estafadores la abordaron por WhatsApp

Netflix lanzó su función ‘Momentos’: ¿Cómo usarla para compartir escenas de películas o series?

Orlando Liñán presenta el álbum ‘De parranda con el timbre original’

El descubrimiento ocurrió en un depósito municipal, donde permanecía un Tesla que había sido abandonado en Hollywood Hills por al menos cinco días.

De acuerdo con información divulgada por el portal TMZ, el hallazgo se produjo tras una denuncia por olores extraños que emanaban el carro.

X @ULTIMAHORAENX Encuentran cadáver dentro de maletero de un Tesla

Al inspeccionarlo, las autoridades localizaron un cadáver dentro de una bolsa en la maleta. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se ha confirmado si existía un reporte de robo relacionado con el automóvil.

Igualmente, D4vd no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, mientras la policía continúa con las pesquisas para esclarecer cómo terminó el cuerpo dentro de su vehículo.

¿Quién es D4vd?

El joven artista, de 20 años, es una de las nuevas figuras del indie pop y el R&B. Con más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify y dos millones de seguidores en Instagram.

Él lanzó este año su primer álbum de estudio y se presentó en el festival Coachella.