La plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, sorprendió a sus suscriptores con el anuncio de ‘Momentos’, una herramienta diseñada para que los usuarios seleccionen y difundan fragmentos de sus series y películas preferidas directamente desde la aplicación móvil.

La serie ‘El Estudio’ lidera las categorías técnicas de los Emmy

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ impulsa la taquilla con una recaudación de 187 millones

Alina Lozano sorprende al publicar foto con su hijo: “Pensaba que no iba a poder realizar el sueño de ser mamá”

Puede utilizarlo cuando vea un contenido en el celular que le gustó y para compartir deberá ir a un botón con el ícono de unas tijeras que permite recortar la escena elegida.

El usuario puede ajustar la duración del clip y guardarlo en la sección Mi Netflix. Desde allí, el fragmento queda disponible para volver a verlo o enviarlo a otras personas.

Esta novedad de Netflix ya está disponible para iOS y se llama momentos o clips 🥰 pic.twitter.com/StPjvR3B3I — Manu 📱 (@geniusmanu_) September 8, 2025

Quienes reciban el enlace obtendrán una vista previa en forma de imagen y, si cuentan con suscripción activa, podrán reproducir la escena completa en la app oficial.

Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de Producto para Miembros de Netflix, explicó que la intención es hacer del entretenimiento una experiencia más interactiva.

Nuevo tratamiento para enfermedad rara llega al país

“Además, estamos probando otras innovaciones para casos de uso específicos en dispositivos móviles, que anunciamos por primera vez en mayo, como nuestro feed de video vertical para ver clips de tu entretenimiento favorito en cualquier lugar, y una función de búsqueda impulsada por IA que resulta muy útil para planear qué ver más tarde. Esto es solo el comienzo de una experiencia de Netflix más dinámica, con funciones y diseños pensados intencionalmente para dispositivos móviles”, indicó Nubbemeyer.

Asimismo, la compañía dejó claro que estas novedades responden a la manera en que hoy se consume el contenido audiovisual en pantallas pequeñas, con rapidez y dinamismo.

HELEN SLOAN/NETFLIX El lanzamiento de ‘Momentos’ estuvo a la par con el regreso de Merlina, cuya segunda parte de la segunda temporada se estrenó el pasado 3 de septiembre.

El lanzamiento de ‘Momentos’ estuvo a la par con el regreso de Merlina, cuya segunda parte de la segunda temporada se estrenó el pasado 3 de septiembre.