La actriz Alina Lozano Acosta, de 56 años, sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez en redes sociales una fotografía de su hijo, Samuel Lozano Bordón, quien ya tiene 18 años de edad.

La vida de Alina Lozano ha sido bastante mediática en los últimos años por cuenta de su relación con el también actor Jim Velásquez, 30 años menor que ella. Aunque al principio los internautas pensaban que el noviazgo era falso, que se mostraban enamorados para generar polémica y conseguir más seguidores en redes sociales, en noviembre de 2023 se unieron en matrimonio y han seguido compartiendo su vida en pareja en Instagram y TikTok.

Instagram: @lozanoalina Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron en 2023.

Los demás aspectos de la vida privada de Alina Lozano quedaron en segundo plano, pues sus cuentas de redes sociales se centran en su relación con el joven Jim Velásquez, contando todo tipo de experiencias que han vivido juntos.

Es por esto que muchos de sus seguidores no estaban enterados de que ella es madre, hasta que compartió en su cuenta de TikTok dos imágenes: una en la que posa junto a su hijo Samuel Lozano Bordón, y otra en la que lo hace junto al padre de este, el actor cubano Mijail Mulkay.

“Ese milagro de mi hijo, en un momento en el que pensaba que ya no iba a poder realizar el sueño de ser mamá, lo sigo celebrando desde hace 18 años. Un hijo deseado, pedido al universo y concedido para mi felicidad y la de su padre”, escribió la actriz.

TikTok @lozanoalina Alina Lozano y Mijail Mulkay en la espera de su hijo Samuel.

TikTok @lozanoalina Alina Lozano junto a su hijo Samuel.

Alina Lozano y Mijail Mulkay estuvieron casados entre los años 2005 y 2008. Fruto de su amor nació Samuel, quien no actúa, sino que es apasionado por la música, siendo un experto en la guitarra.

Mijail Mulkay sí ha realizado varias publicaciones junto a su hijo Samuel Lozano en los últimos años. De hecho, en agosto pasado dio a conocer que el joven estaba pasando sus vacaciones junto a él.

En el cumpleaños 16 de su hijo, Mijail Mulkay publicó un conmovedor mensaje en el que lamentaba no poder pasar más tiempo con él porque vivián en países distintos.

“Llevamos ya más de 10 años en estos tropeles de los adioses y los hasta pronto, los aviones y las terminales. Antes acompañado ahora ya tú solo, como todo un hombre y todavía no logro evitar que se me quiebre el alma cada vez que llega este momento… Siempre el regreso a casa y encontrar el silencio, la cama de tu cuarto vacía, alguna media olvidada por el suelo, ya no estás...“, escribió.