La actriz Alina Lozano reconocido por su participación en importantes producciones televisivas como ‘Pedro, el escamoso’, ‘Por amor a Gloria’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘A corazón abierto’, ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, ‘La ley del corazón 2’, entre otras, realizó una impactante confesión sobre algo que presenció en un set de grabación.

La también generadora de contenido contó a sus seguidores en TikTok que hace varios años, durante las jornadas de grabación de una destacada producción, pudo presenciar como uno de los actores del elenco tomaba los objetos y dinero de sus compañeros de set.

“¿A quién de ustedes les pasa como a mí, que cuando están en su lugar de trabajo y se empiezan a desaparecer las cosas, tienen como una intuición con la que uno dice ‘es esta persona’? Esto fue hace muchos años, yo no voy a dar el nombre, me interesa la anécdota, pero no me interesa ponerlo en la palestra pública cuando en su momento nadie lo hizo”, dijo.

De acuerdo con la actriz, recordada por darle vida al personaje de ‘Doña Nidia’, en el set de grabación empezaron a desaparecer, teléfonos celulares, dinero, y hasta las billeteras que dejaban a simple vista.

“Yo de una vez supe qué persona era, pero llegué a pensar que yo me había equivocado. De hecho, no se lo dije a nadie porque eso es un tema muy complicado, pero yo siempre tenía los ojos encima de ese actor y yo, en una hora de almuerzo no lo vi y pensé que estaba esculcando y aprovechando para robar”, indicó.

Al continuar con su relato, la bogotana dijo que se dirigió a los camerinos para cuidar sus pertenencias y justamente se encontró al sospecho, quien le manifestó que no se sentía bien de salud, por lo cual no tenía ganas de almorzar. Ante esto, Alina decidió quedarse con su compañero hasta que acabó la hora del descanso.

“Efectivamente, después de almuerzo, mi gran amigo Luis Eduardo Arango estaba furioso, le habían sacado de la billetera creo que 500 mil pesos, yo me mordí la lengua, pero le dije que creía saber quién había sido y él me respondió que ya sabía, que era algo que todo el mundo sabía, pero nadie hacía nada”, expresó.

Y es que al parecer, reinaba el silencio porque el sospechoso de los robos, era un actor muy amigo del director de la telenovela.

“Eso fue tremendo porque todo el mundo sabía, pero en producción no hicieron absolutamente nada porque era amigo del director. Se hizo su plática ahí, se hizo un stock de celulares grande, pero cuando él iba a grabar yo cuidaba mis cosas. Nunca dije nada, pero sabía que no me había fallado la intuición”, concluyó.