La actriz bogotana Alina Lozano Acosta llamó la atención estos últimos meses por su supuesta relación sentimental con Jim Velásquez.

La relación ha sido criticada por los internautas quienes indican que es solo por marketing y no creen que sea real. Igualmente, ellos han asegurado que todo es cierto.

Por esta situación siempre están en el ojo del huracán y hace poco Lozano hizo una denuncia a través de su cuenta de Instagram, en la cual narró una situación incómoda que vivió en un local de venta de arepas.

“Me agredieron anoche físicamente por unas arepas en un sitio [...] por pretender hacer un cambio, incluso beneficiaba al negocio porque las arepas que habían llevado eran más pequeñas”, dijo Alina.

Asimismo, manifestó que a la hora de decirle a la trabajadora del local que le cambiara las arepas por unas más grandes y que ella pagaba el excedente, le intentó lanzar un objeto.

“Uno como cliente tiene el derecho a defenderse”. Detalló que la mujer le alzó la voy y ella no se dejó porque no hizo nada malo. Además, le devolvió el objeto que la trabajadora le lanzó y pudo pegarle.

Después del video, la empresa de venta de arepas se pronunció: “Ofrecemos disculpas a la persona afectada y a toda nuestra comunidad. Estamos tomando medidas internas para que hechos como este no se repitan, reforzando nuestros protocolos de atención y el acompañamiento a nuestro equipo de colaboradores”.

Instagram lozanoalina Alina Lozano agradeció a los dueños del local por querer arreglar las cosas con ella

Finalmente, Alina agradeció a los dueños por contactarse con ella. “Estuvimos de acuerdo que fue una situación que escaló, pero que efectivamente no puede existir ni de parte de un cliente una agresión física, ni de parte de una persona que esté detrás de un mostrador”.