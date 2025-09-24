Esta séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ emitida por el Canal RCN se ha visto envuelta en varias polémicas por la ausencia de algunos participantes en los capítulos.

Iniciaron 22 participantes y actualmente hay 12 celebridades que cada noche se debaten en las pruebas de cocina para ser evaluados por el jurado integrado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, y la chef mexicana Belén Alonso.

Sin embargo, los usuarios en las redes sociales y los televidentes han mostrado su interés por la ausencia de algunos de los participantes incluso de la presentadora Claudia Bahamón.

Canal RCN Participantes y jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Mediante un comentario hecho por una seguidora en X, Bahamón aprovechó la oportunidad para aclarar qué estaba pasando con los participantes que no estaban en algunas competencias y su ausencia.

“Voy a ser muy sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo un accidente en la cocina”, dijo.

X @claudiabahamon Claudia Bahamón explicó la ausencia de algunos partcipantes en MasterChef Celebrity

Asimismo, aclaró que estas grabaciones son del primer semestre de 2025 y que en unos cuantos capítulos ya estarían todos los participantes de nuevo.

YouTube Valentina Taguado se ha ausentado de ‘Masterchef Celebrity’ por un virus

“Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresaremos al aire”, explicó la presentadora huilense. Además, aclaró que no pudo poner un mensaje con la salida de Caterine Escobar porque se encontraba de viaje al Amazonas.

RCN Televisión/RCN Televisión Luis Fernando Hoyos, participante en MasterChef Celebrity 2025

Así quedaron los equipos conformados en ‘Masterchef Celebrity’

El pasado lunes 22 de septiembre los participantes eligieron a su grupo para poder enfrentar el reto de eliminación.

Ricardo Vesga eligió el naranja y quedó junto a Violeta Bergonzi y Patricia Grisales; Michelle eligió el color azul y quedó junto a Carolina Sabino y Pichingo.

Asimismo, David Sanín eligió el color verde y quedó con Alejandra Ávila y Nicolás Montero. Para el reto no estuvieron presentes ni Luis Fernando, ni Valentina, ni Raúl Ocampo, por los inconvenientes que mencionó Claudia.