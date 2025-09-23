Sonó un hermoso coro en la noche de este lunes en el Castillo San Felipe en la entrada, mientras se avanzaba el personal, igualmente se escucharon tambores que atrapaban la atención de todo el que pasaba.

De mocca mouse llegaron vestidos todos los invitados a la gran noche del desfile inaugural Wedding Dreams - Wedding Forum 2025.

A pesar de la lluvia, desde las 7:00 p.m., todos los presentes estaban ansiosos por ver los hermosos vestidos de novia que Andrés Pajón diseñó para el evento, y para Cartagena, una ciudad que cada vez más se reconoce como un destino de bodas.

Sheyla Stefanell/EL HERALDO

Para dar inicio al gran desfile, el alcalde de La Heroica, Dumek Turbay, pronunció una palabras donde dejó claro que se siente orgulloso de que su ciudad sea epicentro de grandes celebraciones como lo son las bodas, puesto que esto amplifica aún más el turismo romántico.

“El Castillos San Felipe de Barajas es una infraestructura militar que se usó para defender a Cartagena de todas las amenazas del gobierno de Carnero, Pompeyo, y Pirata, y hoy en día es un destino turístico, pero en esta ocasión y por primera vez, se convierte en un escenario de la moda. Queremos recuperar el turismo de nuestra ciudad, y por ello, hemos trabajado arduamente para lograr hacer grandes cambios. Sean todos bienvenidos a disfrutar de una noche mágica”, expresó.

Sheyla Stefanell/EL HERALDO

Hermosos vestidos de novia

La primera modelo abrió la pasarela con un vestido blanco que la parte superior tenía un aire de camisón y en la parte interior contaba con una hermosa cola parecida a las faldas de flamenco. Los accesorios que lució la modelo fueron un hermoso collar de perlas, misma que utilizó en el cabello.

“Las tendencias más marcadas de esta pasarela se vieron en los vestidos con corte de sirena, pues ahora hay muchas más libertad en cuanto a los vestidos que usan las novias. Ya no sé usa tanto el clásico vestido de princesa, ahora buscamos algo mucho más innovador y fresco, sobre todo para el clima tropical de Cartagena, la humedad y la playa”, anotó Andrés Pajón.

Sheyla Stefanell/EL HERALDO

Siguieron vestidos con transparencias, mayates, flecos, lentejuelas, básicos blancos, acompañados de velos y accesorios brillantes plateados como collares, aretes y peinetas. Se pudo observar la mayoría de los vestidos tenía cola o los diseños eran cortos a media pierna.

Finalmente todas las modelos caminaron juntas después de desfilar de manera individual. La noche cerró con broche de oro al escucharse y verse juegos pirotécnicos, que indicaron un desfile victorioso.