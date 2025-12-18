Se acerca el fin de año y en esta época ya empiezan a hacer balances, listas y rankings que resumen lo más destacado de los últimos doce meses.

Pero uno de los conteos más comentados de 2025 llegó desde el mundo de la moda y tuvo como protagonista a una figura inesperada como lo es el papa León XIV.

La revista Vogue, considerada una referencia global en estilo y tendencias, incluyó al actual pontífice en su lista de las cincuenta personas mejores vestidas del año. El papa nacido en Estados Unidos, de nombre Robert Francis Prevost, compartió espacio con celebridades del cine, la moda y el deporte, consolidando una elección que sorprendió tanto al ámbito religioso como al cultural.

Según la publicación, León XIV ha logrado proyectar una imagen que combina sobriedad, tradición y elegancia. Vogue destacó que, aunque se alejó del estilo austero que caracterizó a su antecesor, el papa Francisco, mantuvo la esencia del vestuario litúrgico clásico, apostando por prendas de excelente confección y líneas tradicionales.

Uno de los momentos clave señalados por la revista fue su primera aparición pública como pontífice, el pasado 8 de mayo, desde la logia central de la Basílica de San Pedro. En esa ocasión, León XIV lució una muceta de satén rojo, una estola bordada en oro y una cruz colgante sobre un cordón dorado, conjunto que Vogue calificó como su “mejor outfit” del año.

La revista incluso abordó el tema con ironía y humor, imaginando al pontífice recorriendo el Vaticano en el papamóvil o, en un plano más fantasioso, incluyendo festivales de cine en su agenda, en alusión a su gusto por el séptimo arte y a los gestos de apertura cultural atribuidos a su papado.

El reconocimiento también fue celebrado por Raniero Mancinelli, histórico sastre del Vaticano, quien ha vestido a los últimos cuatro papas. Desde su taller cercano a la Santa Sede, el modisto aseguró que León XIV es un cliente atento al detalle, amante de las vestimentas tradicionales y del buen corte, aunque sin caer en excesos.

Mancinelli explicó que, a diferencia de Francisco, León XIV presta mayor atención a la precisión y a la elegancia, manteniendo siempre un equilibrio entre sobriedad y formalidad. El sastre recordó además su relación cercana con pontífices como Juan Pablo II, Benedicto XVI y el propio Francisco, con quien compartió anécdotas marcadas por el humor.