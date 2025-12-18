Un encuentro entre guajiros se vivió hoy en Múnich, Alemania, ciudad donde está radicado el extremo colombiano Luis Díaz, flamante figura del Bayern Múnich.

Hasta Säbener Straße, el campo de entrenamiento del equipo bávaro llegó el cantante urumitero Silvestre Dangond, para visitar a su amigo, el barranquero que ha llenado de orgullo a todo un país.

En un carrete de diez fotografías Dangond compartió detalles del momento, al que le puso de fondo el tema ‘Mi propia historia’, en el que se escucha: “Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti...”.

En las instantáneas se observan a los guajiros unidos en un fraternal abrazo. También se observa a un Silvestre bien abrigado y a Lucho con el uniforme de entreno. Además, el cantante se lleva una camisa autografiada de la figura de la Selección Colombia.

“En cualquier país, en cualquier lugar, viva Colombia, viva La Guajira, viva Barranca, viva Urumita”, fue el mensaje que escribió el cantautor en Instagram.

La foto de inmediato comenzó a recibir likes y comentarios que demuestran orgullo como el del cantante Beto Villa Jr. que dijo: “Crack con carck”.

De esta manera esta dupla guajira que ha conquistado distintos países despierta orgullo patrio entre toda su gente.

Cabe anotar que Silvestre cantó en el matrimonio del futbolista con su esposa Geraldine Ponce, que se celebró en Barranquilla el 14 de junio de este año.