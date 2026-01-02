Desde hace algunas temporadas, el maximalismo convive con el silencio elegante, donde el lujo silencioso se cruza con la necesidad de la autenticidad y la moda vuelve a sus cimientos más puros.

Las pasarelas, el street style y los guardarropas conscientes miran hacia un mismo punto, el cual es la esencia. Es por eso que el Instituto Pantone marca un antes y un después al declarar como color del año 2026 al Cloud Dancer (Pantone 11-4201), un blanco etéreo y sofisticado que se convierte en el nuevo statement global.

Por primera vez en su historia, Pantone elige un tono blanco. La razón va más allá de la estética, ya que el Cloud Dancer simboliza calma, claridad, creatividad y nuevos comienzos, para dar un aire de un auténtico lienzo en blanco, como símbolo de la expresión individual en un mundo visualmente ruidoso.

Es un color que no compite, armoniza; no impone, acompaña. Un tono que respira ligereza y abre espacio para la conexión humana, tanto hacia afuera como hacia adentro.

EL HERALDO dialogó con la styling Juliana Pedraza, la diseñadora de modas Karen Guevara y la psicóloga María Eugenia Sarmiento, quienes explicaron la importancia de los colores a la hora de vestir, lo que transmite cada uno de ellos, cómo la moda ayuda a elevar la autoestima y si esto se podría considerar una terapia para superar momentos difíciles en la cotidianidad.

¿Un lenguaje emocional?

Desde la psicología, el impacto del color y la vestimenta en la autoestima es incuestionable. La psicóloga María Eugenia Sarmiento explica que la forma en que nos vestimos es una extensión directa de nuestra identidad emocional.

“El Cloud Dancer, al ser un blanco suave y no agresivo, transmite orden interno, limpieza mental y una sensación de reinicio. Saber vestir no es superficial, sino una herramienta de autorregulación emocional, porque cuando una persona elige prendas que le hacen sentir cómoda, alineada y segura, su postura cambia, su discurso se fortalece y su autoestima se eleva”, dice.

Afirma, además, que la moda puede ser terapéutica porque actúa como un ritual diario de cuidado personal.

La seguridad se construye

Para la stylist y asesora de imagen Juliana Pedraza, el Cloud Dancer es la nueva pieza clave emocional del armario contemporáneo. “Este blanco es la base perfecta para un guardarropa inteligente. Es un tono que eleva cualquier outfit, desde un total look minimal hasta un estilismo más experimental con capas, volúmenes y texturas”.

Pedraza resalta que el color tiene un poder inmediato en la percepción; asegura que vestir de Cloud Dancer proyecta pulcritud, calma y sofisticación. Es un color que comunica seguridad sin rigidez, elegancia sin esfuerzo. “Cuando te ves bien y te sientes en coherencia con lo que llevas puesto, tu confianza se vuelve visible”.

Crear desde el blanco

La diseñadora de modas Karen Guevara ve en este color una oportunidad creativa y simbólica. En diálogo con esta casa editorial, sostiene que trabajar con este blanco es diseñar desde la honestidad, ya que considera que con este tono no hay dónde esconderse. Cada corte, cada textura y cada silueta cuenta.

“El mensaje de Pantone es muy claro, pues en la industria muchas veces se saturan los estímulos; el verdadero lujo hoy es el espacio, la pausa y la intención. Podemos destacar muy bien la versatilidad del color, porque el Cloud Dancer dialoga con todo. Es atemporal y adaptable. Funciona como base para colecciones cápsula, basics elevados y piezas statement. Pero, sobre todo, permite que la persona sea la protagonista”, sostiene.

Karen también relaciona este tono con los nuevos comienzos. “Vestirse de blanco siempre ha sido un acto simbólico. Este blanco en particular habla de reset, de volver a empezar sin miedo”.