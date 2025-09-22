Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país, según informaron medios locales.

La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

De acuerdo con medios locales, junto a los cuerpos de los músicos se habría encontrado un mensaje amenazante por parte de una banda criminal, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

Mientras que el domingo, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.

En su mensaje, Petro señaló que los músicos desaparecieron tras un concierto en el estado de Sonora, pero el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana.

La mañana de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición”, apuntó.

Afirmó que la denuncia de desaparición fue interpuesta en Ciudad de México, donde de manera inmediata la FGR inició con las investigaciones.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

El último video de B-king antes de ser encontrado sin vida

El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, B King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete de ´Mala intención’ publicó un video en el que se le ve rodeado de varios hombres y mujeres, luego de dar su presentación.

“Muchas gracias mi México lindo y querido”, fue el último mensaje que dejó el artista.

Además, en el video se escucha: “Rompiendo en México, en el DF. La energía al 100 %. Me siento contento y agradecido, vamos a romper en nombre de Dios y Jesús”.

Por el momento, las autoridades mexicanas adelantan investigaciones para determinar los móviles del crimen del artista colombiano.