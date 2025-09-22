Este lunes 22 de septiembre fueron hallados sin vida los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, quienes habían desaparecido en México, el pasado 16 de septiembre.

Fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmaron que ambos músicos fueron identificados por los tatuajes y que los restos humanos tenían características similares a los artistas.

La desaparición del cantante Byron Sánchez, expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, ha generado preocupación entre familiares, amigos y seguidores, luego de que se perdiera su rastro en el sector de Polanco, Ciudad de México, tras realizar dos días antes un concierto en dicha localidad.

Leer más: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Junto al artista también se encontraba desaparecido el DJ Regio Clown, de 37 años, quien había publicado en su cuenta de Instagram detalles de su show con el cantante de música urbana. El evento, denominado ‘Sin Censura. Independence Day’, se realizó en la discoteca ElectroLab, en Álvaro Obregón, al sur de la capital mexicana.

Cabe recordar, que el cantante paisa de 31 años fue visto por última vez tras salir de un gimnasio Smart Fit, en compañía de Jorge Luis Herrera. Desde entonces, sus familiares no habían tenido ninguna novedad sobre su paradero.

La situación fue expuesta a través de una circular enviada a las autoridades mexicanas y a la Cancillería, con el fin de intensificar la búsqueda. Ante ello, el presidente Gustavo Petro solicitó de manera urgente a su homóloga Claudia Sheinbaum que colaborara con las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los colombianos.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Por su parte, la presidenta de México había indicado en la mañana de este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaban investigando la desaparición del cantante Byron Sánchez Salazar.

La gobernante mexicana aseguró que su Gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, luego de que el jefe de Estado le solicitara ayuda a México para localizar a ambos artistas.

Ver también: Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a jueza que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia

“La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, añadió.

La Fiscalía de México señaló este lunes que los familiares del reguetonero paisa reconocieron su cuerpo, mediante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de San Pedro Barrientos. Asimismo aseguró que los hechos apuntan a un homicidio, por lo que las investigaciones se enfocarán en ello.

Cortesía Comunicado de la Fiscalía de México sobre la muerte de los dos artistas colombianos, desaparecidos en el sector de Polanco, Ciudad de México.

Luego de conocerse la noticia, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de X lamentando el asesinato de ambos artistas colombianos.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina", añadió en el trino.