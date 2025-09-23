La modelo y exparticipante del Desafío, Paola Usme, más conocida como ‘Barbie’, se casó con el reconocido actor Carlos Castro, llamado cariñosamente como ‘Potro’.

El compromiso entre la pareja se formalizó en mayo de 2023 durante un viaje que los dos hicieron a Miami, allí el actor, conocido como Potro, organizó una propuesta bastante creativa con un letrero en una avioneta. El mensaje decía: “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”.

El emotivo mensaje sorprendió a los seguidores de ambos, y la tan anhelada boda por fin se realizó el pasado 20 de septiembre, en pleno Día del Amor y la Amistad, en Rionegro, Antioquia, ante decenas de invitados.

La celebración entre “Barbie y Potro”, como es conocida la pareja popularmente, estuvo marcada por los detalles clásicos y románticos, una fusión entre lo tradicional y lo personal.

En sus redes sociales, ambos manifestaron: “¡Nos casamos! El 20 de septiembre diremos ‘sí’ al inicio de nuestro ‘para siempre’. Estamos felices de compartir con ustedes este pedacito de lo que será uno de los días más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos con su cariño y buenos deseos”, según publicaron en sus cuentas personales a manera de invitación.

La boda se realizó al aire libre, bajo un sol intenso, lo que llevó a algunos asistentes a utilizar sombrillas para protegerse. Sin embargo, fue especial y llamativa, según pudo verse en varios videos. La ceremonia estuvo oficiada por un sacerdote.

Carlos ‘Potro’ Castro hizo una entrada fenomenal, al llegar montado en un caballo de paso, que se inclinó para permitirle descender ante el aplauso de los presentes. El actor vestía un traje y zapatos blancos, y se dirigió hacia el altar acompañado de su madre.

Por su parte la modelo arribó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros, luciendo un hermoso vestido blanco largo, con pedrería, y pegado al cuerpo, llevaba también el cabello suelto y una cola extensa con el velo. La ‘Barbie’ caminó al altar del brazo de su padre sobre un sendero tipo espejo, portando un ramo de flores blancas, el color predominante en la decoración nupcial.

Después, ya de noche continuó la fiesta con todo el sabor y la alegría de los invitados. La música estuvo a cargo de la reconocida DJ Marcela Reyes, amiga cercana de la novia. Entre los asistentes destacaron figuras como Aida Victoria Merlano, Laura González y Marilyn Oquendo.