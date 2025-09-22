El aumento de compras por internet, una práctica que les otorga posibilidad a compradores de poder recibir los productos en casa, además de poder optar a descuentos y promociones, también tiene sus puntos negativos.

Leer también: Tania Valencia, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, tuvo a su primer bebé: ¿Por qué no lo puede cargar?

Es por eso que, gracias a redes sociales como TikTok, se han hecho virales videos de reseñas de productos comprados por internet que han decepcionado o han dejado anécdotas bastante particulares.

Uno de los casos recientes lo dio a conocer una joven en TikTok, con el usuario @nancyponceph, quien contó que había encargado un soporte de papel higiénico con diseño de cámara retro, pero lo que recibió no fue lo esperado.

Relató que el producto estaba en oferta con un 22 % de descuento y, según la publicación, quedaban pocas unidades disponibles. La joven lo adquirió por $11.495.

Contó que cuando abrió el paquete notó que en lugar del portarrollos le habían enviado únicamente una fotografía del objeto, en tamaño reducido. El video en la publicación fue acompañado con la frase: “Ni fruna se atrevió a tanto”.

Importante: Jessica Cediel volvió a referirse a su salud tras ser hospitalizada: “La vida me ha pedido que le baje el ritmo”

La joven, en lugar de molestarse, decidió tomárselo con humor. Publicó un video en el que se nota que puso la imagen en la pared con cinta adhesiva, simulando que tenía el accesorio original.

El video se hizo viral rápidamente, tanto que ya cuenta con más de 500 mil reproducciones y 39 ‘me gusta’.