El mundo del entretenimiento colombiano recibió con sorpresa la noticia del nacimiento del primer hijo de Tania Valencia, reconocida actriz y presentadora que alcanzó popularidad en producciones como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Tu voz estéreo’. Aunque el parto estaba previsto para noviembre, el bebé llegó al mundo el pasado 19 de septiembre con apenas siete meses de gestación, lo que obliga a cuidados médicos especiales y ha impedido que su madre lo cargue en brazos desde el primer momento.

Tania Valencia compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una imagen en la que se observa su mano con una pulsera clínica y un medidor de oxígeno, acompañada del mensaje “feliz nacimiento”. El gesto conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y felicitaciones.

Semanas atrás, la caleña de 35 años había revelado su embarazo con un emotivo video en el que aparecía junto a su prometido mostrando la prueba positiva, acompañado del mensaje: “Así no más… Somos 3 en la familia. Eso sí es magia”. La noticia llegó poco después de su compromiso con Daniel, con quien oficializó su relación en un entorno campestre en el que él le pidió matrimonio de rodillas.

Complicaciones en el parto

En entrevista con la revista Vea, la actriz explicó que la llegada prematura de su hijo se dio mediante cesárea de emergencia, ya que el bebé se encontraba en posición podálica.

“Estaba de nalguitas, entonces el parto natural que se pensaba tocó volverlo una cesárea inmediata. Estoy recién de cesárea y él pasó a incubadora inmediatamente”, relató Valencia.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló además que su hijo permanecerá varias semanas en incubadora, debido a que sus órganos aún están en proceso de maduración.

“Mi bebé finalmente nació antes de tiempo y pues estoy aquí con él en la incubadora. Nació ayer (…) no lo he podido cargar”, agregó.

Instagram @taniavalencia7

El proceso de recuperación

Aunque la cirugía le dejó algunas molestias físicas, la actriz agradeció la oportunidad de poder visitar a su hijo en la unidad de neonatología. Según explicó, todavía no ha podido tocarlo y deberá esperar el tiempo recomendado por los médicos antes de poder llevárselo a casa.

“Es muy hermoso, la sensación más hermosa del planeta. Es muy juicioso, está muy chiquitico”, expresó Valencia con emoción, dejando entrever el amor y la esperanza que la acompañan en esta nueva etapa de su vida.

El embarazo de Tania Valencia fue anunciado apenas semanas después de que confirmara su compromiso con Daniel. En entrevistas posteriores, la actriz contó que la relación avanzó rápidamente hacia la convivencia, impulsada por una conexión que describió como especial.

“Con él podía hablar de metafísica, de química… de los pocos hombres que no se me intimidaba también como intelectualidad”, dijo en diálogo con La Red.