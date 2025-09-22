Un día de diversión en la playa terminó en un episodio inesperado para un niño mexicano llamado Pedro, cuando un cangrejo logró introducirse en su oído. La situación, grabada por su madre, la diseñadora y creadora de contenido Kitzia Mitre, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y sorprendió a millones de usuarios.

Tras regresar del mar, Pedro comenzó a quejarse de molestias en el oído y de sentir que algo se movía dentro. Ante la preocupación, Kitzia Mitre lo llevó de inmediato a un centro de salud cercano, donde el diagnóstico dejó atónitos a todos: no se trataba de arena ni de un objeto extraño, sino de un cangrejo vivo.

El video, publicado el 7 de septiembre en TikTok, muestra el momento exacto en que un médico extrae al animal. En la grabación, el pequeño —visiblemente nervioso— llega a preguntar: “¿Me voy a quedar ciego?”, mientras su madre intenta tranquilizarlo. Tras la extracción, se observa al cangrejo caminando sobre la camilla, lo que desató la sorpresa y los comentarios de miles de usuarios.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro *ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video *Pedro me pidió que lo grabara ♬ original sound - Kitzia Mitre

El clip compartido por Kitzia Mitre, quien tiene más de 590.000 seguidores en TikTok, superó los 22 millones de visualizaciones en pocos días, convirtiéndose en un fenómeno viral. La influencer también compartió el video en otras plataformas, donde los usuarios reaccionaron con asombro y humor.

“Un nuevo miedo se desató… un cangrejo se metió en la oreja de Pedro… es muy poco probable que algo así sucediera, pero sucedió”, escribió Mitre junto a la publicación. Incluso bromeó asegurando que “ningún cangrejo resultó herido durante la realización de este video”.

La grabación desató un aluvión de comentarios y anécdotas de otros usuarios que contaron experiencias similares con insectos u objetos extraños en los oídos. “Una vez se me metió una cucaracha en el oído; fue horrible. Se siente moverse; es muy doloroso e incómodo”, relató uno de los seguidores.

Aunque el momento resultó aterrador para Pedro, el incidente no pasó a mayores y terminó como una anécdota curiosa que quedará en la memoria de la familia.