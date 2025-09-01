El reality Miss Universe Colombia 2025 inició el pasado 30 de agosto por el Canal RCN y desde ese momento empezó a generar expectativa entre los televidentes.

Colombianos podrán elegir a la próxima Miss Universe Colombia: votaciones abiertas hasta el 28 de septiembre

Sergio Ramos se lanza como cantante: vea el primer video de ‘Cibeles’ recordando su paso por el Real Madrid

Karol G cantará junto a Andrea Bocelli en el primer concierto de la historia del Vaticano

Por primera vez será presentado como un docu-reality de diez episodios, con la conducción de Claudia Bahamón. La producción mostrará a las candidatas más allá de la pasarela, resaltando su liderazgo, habilidades comunicativas, cultura general y preparación integral.

El jurado conformado por Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005; Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015; y el diseñador Hernán Zajar, tendrá la misión de escoger a la próxima representante nacional en Tailandia, el próximo noviembre.

Canal RCN El jurado conformado por Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005; Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015; y el diseñador Hernán Zajar, tendrá la misión de escoger a la próxima representante nacional en Tailandia, el próximo noviembre.

Hay 29 aspirantes, y entre ellas se encuentra Cavylla Valencia, representante de Nariño, quien es hermana gemela de Tania Valencia, recordada por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Tania estuvo en el reality transmitido por RCN y ViX como parte del grupo de los “Galácticos”, pero ahora su hermana busca brillar en el universo del modelaje y la pasarela.

Mono Zabaleta estrena ‘Pa’ que les duela’, un regalo musical previo a su próximo álbum

Este vínculo familiar entre ambas ha despertado curiosidad entre los seguidores. Aunque para muchos su nombre resulta novedoso, Cavylla ya había probado suerte en competencias similares.

Porque años atrás representó al municipio de Candelaria en un certamen departamental en el Valle del Cauca, donde se destacó por su disciplina y preparación física, alcanzando el segundo lugar en la categoría de mejor figura.

Instagram canalrc Cavylla Valencia representa a Nariño

Ella misma ha señalado que esos logros son fruto de la constancia, la buena nutrición y un entrenamiento riguroso.