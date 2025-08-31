El excapitán del Real Madrid y actual jugador de Monterrey, Sergio Ramos, dejó de lado por un momento el balón para presentar su primera canción como solista.

El tema, titulado ‘Cibeles’, se lanzó este domingo 31 de agosto en todas las plataformas digitales y marca el inicio oficial de su carrera musical.

Aunque el futbolista andaluz ya había explorado la música colaborando con artistas como Los Yakis y Demarco Flamenco, además de figurar en el nuevo proyecto del mexicano Carín León, Cibeles representa su estreno en solitario.

Asimismo, según conocidos es un homenaje directo a su etapa en el club blanco. El videoclip, publicado en sus redes sociales, recopila algunos de los momentos más memorables del defensa con la camiseta del Real Madrid.

Y es que Ramos, de 39 años, estuvo durante 15 temporadas en el equipo madrileño, donde levantó cinco títulos de Liga, cuatro Champions League y numerosos trofeos nacionales e internacionales.