‘Gangnam Style’ es una de las canciones y videos más reproducidos de toda la historia de la música. El autor es el surcoreano Psy, cuyo nombre real es Park Jae-sang y que ya cuenta con 47 años.

Precisamente Psy es noticia nuevamente en varios medios. Pero ahora no por una nueva canción o algo relacionado a su música, sino porque fue arrestado tras ser señalado de recibir medicamentos recetados sin ir al hospital.

De acuerdo a la agencia de noticias Yonhap, el cantante está siendo investigado en la comisaría de policía de Seodaemun de Seúl junto con un médico de un hospital universitario de la capital.

La agencia que representa Psy publicó un comunicado en el que se disculpan por el “error”: “A Psy le diagnosticaron un trastorno crónico del sueño y está tomando pastillas para dormir según lo prescrito por su médico. No hubo una receta por parte de un representante, aunque en algunos casos, terceros recibieron los medicamentos en su nombre”.

Se conoció que en 2022 hubo “terceros” que recogieron los medicamentos en su nombre, pero es algo que no es posible según la legislación del país asiático porque son medicamentos que pueden crear dependencia. Los medicamentos serían Xanax y Stilnox, recetados para la ansiedad y los trastornos del sueño, entre otros.

Los investigadores allanaron el hospital universitario, del que habrían salido los medicamentos. También confiscaron historiales médicos de Psy.

Hay que recordar que el cantante se hizo mundialmente famoso por su canción “Oppan Gangnam style”, que incluía un baile simulando montar a un caballo. El video, del 2012, fue el primero en YouTube en alcanzar los mil millones de visualizaciones.