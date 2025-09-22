En estas últimas semana la actriz y modelo Jessica Cediel ha preocupado a sus seguidores con respecto a su salud.

En una primera instancia Cediel publicó a través de su cuenta de Instagram que se encontraba en un hospital y aparecía en una camilla, vestida con una bata. Sin embargo, en ese momento no dio muchos detalles.

Luego, apareció igualmente por sus redes para explicar que estaba bien, pero estaban realizando muchos exámenes médicos para saber a ciencia cierta por qué se estaba sintiendo mal.

Instagram jessicacedielnet Jessica Cediel publicó foto en el hospital

La actriz aunque está residenciada en Estados Unidos desde hace tiempo, estaba haciéndose sus exámenes en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

“Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico (...) Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido. La historia es larga“, manifestó en sus historias.

Finalmente, la artista contó un poco de lo que le pasaba. “Mi gente bonita, ¿cómo están? Pasando por acá a saludarlos rápidamente, ya hoy con un poco de mejor ánimo (...) ¿Se acuerdan de la parótida inflamada, el dolor y demás?, pues bueno, de ahí viene todo. Debieron hacerme exámenes a la clínica, me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida lo había hecho de adulta", contó.

Indicó que al parecer todo se debió a su inflamación en la parótida, por lo que le tuvieron que hacer varios exámenes. Agregó que debido a esto tuvo que hacer un stop en su vida personas y laboral, pues el reposo es clave en su recuperación.

Instagram jessicacedielnet La actriz agradeció a los médicos que la atendieron.

“Hicimos muchas pruebas, muchos exámenes, finalmente tenemos el diagnóstico. La verdad, muy loco todo lo que se puede desencadenar después de un incidente de estos (...) Por eso les digo, no crean todo lo que ven en redes sociales porque muchas veces no es así”, dijo.

Asimismo, agradeció a los médicos que la atendieron. “A veces la vida lo manda a uno a poner todo en pausa. Obviamente, todos los proyectos, los viajes de trabajo y lo que tenía planeado, pues tocó postergarlos (...) Hay que reflexionar porque la vida este año particularmente me ha pedido que le baje el ritmo y sobre todo con temas de salud, que también he sido súper abierta y les he contado todo lo que me ha pasado este año”.

“Así que nada, mi gente, definitivamente hay que bajarle dos rayas, hay que darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Son lecciones importantes que nos da la vida. Gracias a todos por tanto amor, por tanto cariño, por estar pendientes y nos volvemos a ver”, reflexionó.

Igualmente, Cediel solamente informó sobre las parótidas inflamadas pero no explicó el diagnóstico preciso, pero todo influye que sean paperas.

¿Por qué se inflaman las glándulas parótidas?

La inflamación de las glándulas parótidas, ubicadas a los lados de la cara delante de las orejas, puede tener diferentes causas.

Entre las más comunes están las infecciones virales como las paperas, infecciones bacterianas, obstrucción por cálculos, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, o incluso tumores.

La PTIALINA es una enzima hidrolasa producida por las GLÁNDULAS PARÓTIDAS y secretada hacia la BOCA, también llamada "amilasa salival".



Su función es catalizar la hidrólisis del almidón a azúcares mas simples.



Su nombre proviene del griego PTYALON que significa SALIVA. pic.twitter.com/2129ArekUr — Dr. Fermín Lobo (@RepasosMedicos) September 22, 2020

También puede aparecer por deshidratación o por el uso de ciertos medicamentos que disminuyen la producción de saliva. Los síntomas suelen ser hinchazón visible en la zona, dolor que aumenta al masticar o salivar, y en algunos casos fiebre o secreción de pus.

Es importante consultar al médico si la inflamación crece rápido, es dolorosa, aparece solo en un lado, hay fiebre, o se detecta una masa dura y persistente.

El tratamiento dependerá de la causa, puede ir desde reposo, hidratación y analgésicos, hasta antibióticos o procedimientos médicos en caso de cálculos o tumores.