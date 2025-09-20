El mundo de la música country está de luto tras la trágica muerte del reconocido compositor estadounidense Brett James, quien falleció a los 57 años este jueves 18 de septiembre, en un accidente de avión privado ocurrido en Franklin, Carolina del Norte.

James, ganador del premio Grammy e integrante del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, viajaba en una aeronave Cirrus SR22T, de su propiedad, que se desplomó cerca de la escuela primaria Iotla Valley, generando una rápida respuesta por parte de las autoridades locales.

En el siniestro también perdieron la vida Melody Carole Wilson, de 59 años, esposa de James y su hijastra Meryl Maxwell Wilson, de 28. Las autoridades del condado de Macon confirmaron que, pese a la cercanía del accidente con la institución educativa, ningún estudiante ni miembro del personal resultó afectado.

“A los padres de familia con hijos en la escuela Iotla: los estudiantes y el personal están a salvo. Hubo un accidente aéreo en una propiedad vecina. Reiteramos, todos los estudiantes y el personal están a salvo”, señaló la Oficina del Sheriff en un comunicado difundido en redes sociales.

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

¿Quién fue Brett James?

Brett James Cornelius, nacido el 5 de junio de 1968 en Columbia, Misuri, inició estudios en medicina en la Universidad de Oklahoma, pero decidió abandonar esa carrera para dedicarse a su verdadera pasión, la música. Su talento como compositor lo llevó a trabajar con figuras de renombre como Carrie Underwood, Taylor Swift, Kenny Chesney, Bon Jovi, Kelly Clarkson y Chris Young.

Entre sus éxitos más destacados se encuentran ‘Jesus, Take the Wheel’, ‘A Perfectly Good Heart’ (Taylor Swift), ‘What Do You Got’ y ‘Till We Ain’t Strangers Anymore’ así como ‘I Hold On’.

Melody y Meryl, las otras víctimas

Melody Carole Wilson, esposa de Brett, era madre de dos hijas. Una de ellas, Meryl, celebró su cumpleaños número 28 apenas un día antes del accidente.

Su madre le dedicó un mensaje de amor en redes sociales pocas horas antes del siniestro, en el que expresó lo agradecida que se sentía por su vida.

La noticia de la tragedia conmocionó a la industria musical estadounidense. Artistas y colegas expresaron su dolor y tristeza por la pérdida de una de las figuras más queridas y respetadas del country.

Sara Evans, cantante country, expresó en sus redes sociales, “estoy absolutamente devastada por la pérdida de uno de los mejores compositores con los que he trabajado. Qué día tan triste y trágico. Lo extrañaremos profundamente”.

Por otro lado, Dierks Bentley, cantante, quien tuvo la oportunidad de trabajar con Brett, escribió, “descansa en paz, amigo. Total leyenda. Uno de los mejores cantautores de nuestra ciudad. Nuestro trabajo en ‘I Hold On’ cambió mi vida”.

Y finalmente, Carrie Underwood, intérprete de uno de sus mayores éxitos, dijo que, “algunas cosas son simplemente impensables. La pérdida de Brett James para su familia, amigos y nuestra comunidad musical es demasiado grande para describirla con palabras”.