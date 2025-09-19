La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Valentina Ruiz, popularmente conocida en las redes como La Jesuu, vivió momentos de angustia tras sufrir un accidente automovilístico que por poco termina en un desenlace fatídico para ella y su acompañante.

La creadora contenido de 23 años compartió a través de historias en su cuenta de Instagram, fotos del estado de su automóvil rojo tras el choque.

“No sabía que hace dos días atrás habían pintado la carretera, estaba lloviendo, como pueden ver, la carretera tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva, me patinó el carro e íbamos directo al barranco. Preferí chocar el carro contra un palo para no caer al vacío”, compartió las razones del accidente.

Cortesía redes sociales.

Tras el impacto, fue trasladada a un hospital para la correspondiente valoración médica, y exámenes rutinarios con motivo de descartar cualquier lesión grave. Finalmente, La Jessu confirmó que afortunadamente solo sufrió una lesión menor: “Afortunadamente, gracias a Dios estoy bien, solo se me tronchó el tobillo”.

La caleña, reconocida por su autenticidad en redes sociales, y quien alcanzó gran popularidad en el reality de televisón, recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores. Entre ellos, algunos usuarios señalaron la peligrosidad de la vía, mientras otros destacaron la importancia de que no hubiera consecuencias fatales como resultado.

Cortesía redes sociales.

El infortunio vuelve a poner en discusión el estado de algunas carreteras principales, y los evidentes riesgos que representan para los conductores que se movilizan a lo largo del territorio colombiano.

