¿Es posible medir la felicidad? ¿Cómo pequeñas decisiones pueden transformar tu vida, tu carrera y tu creatividad? Estas son las preguntas que guían el trabajo del gurú sueco Micael Dahlén, uno de los pensadores más originales y provocadores de Suecia, que llegará a la Universidad del Norte para desarrollar la conferencia central de la edición 28 de la Cátedra Europa.

Su charla invitará a los asistentes a reflexionar sobre las ideas tradicionales alrededor del éxito, el dinero y el bienestar, y cómo el consumo y los pequeños detalles de la vida impactan nuestra felicidad y capacidad de innovar.

Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la universidad celebrará en el campus el encuentro académico y cultural más importante del Caribe colombiano y uno de los principales espacios de relacionamiento internacional de las universidades del país. Este año, Suecia y Dinamarca serán los países invitados de honor de la Cátedra Europa, trayendo una agenda con más de cien actividades académicas, culturales y artísticas que conectan al Caribe con lo mejor de Europa.

Dahlén es profesor de economía de la Stockholm School of Economics y dirige el Center for Wellbeing, Welfare and Happiness, desde donde estudia una pregunta esencial: ¿qué nos hace felices y cómo las expectativas, los números y las historias que nos contamos moldean nuestras decisiones? En sus clases, por ejemplo, suele retar a sus estudiantes a salir a la calle y conversar con un desconocido cada día. Al principio es incómodo, pero pronto genera resultados: mayor sensación de conexión, alegría y bienestar. Ese tipo de ejercicios sintetiza su enfoque de combinar rigor científico con experiencias cotidianas para cuestionar el apego material contemporáneo y encontrar nuevas fuentes de sentido.

Autor de libros de referencia internacional como Nextopia, donde analiza la obsesión por “lo próximo”; Monster, sobre la fascinación humana con el mal; y More. Numbers. Every. Day., sobre cómo las cifras que vemos a diario cambian nuestra percepción de la vida, Dahlén es además un showman intelectual. Ha llevado sus conferencias-performance a museos y auditorios de todo el mundo, rompiendo los formatos tradicionales para hablar de felicidad, creatividad y propósito de vida.

Su estilo irreverente y cercano, respaldado por rigurosos estudios, ha inspirado a miles con una invitación contundente: repensar nuestras expectativas y datos para construir bienestar real. Su mensaje, que se escuchará el 30 de septiembre en el coliseo, cobra especial relevancia en tiempos en que la sociedad busca nuevas formas de bienestar, equilibrio y sentido.

La Cátedra Europa recibe, por primera vez, a dos naciones nórdicas que son referentes globales en sostenibilidad, bienestar, innovación y cultura. Es por eso que la inauguración contará con la presencia de los embajadores de Dinamarca y Suecia en Colombia. La programación, que abordará temas como negocios, transición energética, ciudades sostenibles, educación, bienestar, diplomacia cultural, derechos humanos y arte, será presentada oficialmente el martes, 23 de septiembre, en el Café duNord.