Después de meses de especulaciones, Tim Burton y Monica Bellucci confirmaron el final de su relación sentimental. El anuncio se conoció este jueves mediante un comunicado difundido por Elle France, en el que ambos señalaron: “Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”.

Le puede interesar: Sergio George se une a Carlos Vives para crear nueva versión de ‘Fabricando fantasías’

El romance entre Tim Burton, de 67 años, y Monica Bellucci, de 60, salió a la luz en febrero de 2023, cuando fueron vistos paseando y compartiendo un beso en Santa Mónica, California. Aunque en un inicio optaron por la discreción, meses después la actriz italiana reconoció públicamente el noviazgo.

En junio de ese año, durante una entrevista con Elle France, Bellucci se refirió a Burton con palabras de afecto: “Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”.

De amigos a pareja

El vínculo entre Burton y Bellucci se remonta a más de 15 años atrás, aunque solo en 2022 comenzaron a acercarse sentimentalmente. De acuerdo con Paris Match, la chispa se encendió en el Festival Lumière de Lyon, en octubre de ese año. Allí, la actriz entregó al cineasta el Premio Lumière a la trayectoria, un gesto que marcó un antes y un después en su relación.

Vea aquí: Westcol, nominado a los Latin Grammy 2025 por ‘La plena’, canción interpretada por Beéle

Los medios franceses también recuerdan que su primer contacto se habría producido en el Festival de Cannes de 2006, aunque fue con el paso de los años cuando la conexión personal se consolidó.

Una colaboración en la pantalla grande

El romance también se trasladó al terreno profesional en 2024, cuando Tim Burton dirigió a Monica Bellucci en la esperada película ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela de uno de sus clásicos más recordados. Ese proyecto fue la primera y única vez que trabajaron juntos como director y actriz.

Su última aparición pública como pareja ocurrió el 14 de junio de este año, durante el 71º Festival de Cine de Taormina, en Italia, donde fueron fotografiados en actitud cercana mientras compartían con colegas del séptimo arte.

Lea también: Carlos Sojo, una vida dedicada a la preservación y fortalecimiento del Carnaval de Barranquilla

Antes de su relación con Bellucci, Tim Burton mantuvo una mediática unión con la actriz británica Helena Bonham Carter, con quien compartió 13 años de vida y proyectos cinematográficos como “Alicia en el País de las Maravillas” y “Charlie y la fábrica de chocolate”. De esa relación nacieron sus hijos Billy, de 21 años, y Nell, de 17.

Por su parte, Monica Bellucci fue pareja del artista Nicolas Lefebvre hasta 2019 y estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel entre 1999 y 2013. De esa unión nacieron Deva, de 21 años, y Léonie, de 15.