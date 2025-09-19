Sergio George vuelve a sorprender con un movimiento magistral. Esta vez se une a la leyenda colombiana Carlos Vives para presentar “Fabricando Fantasías”, una nueva interpretación de uno de los himnos inmortales de Tito Nieves, escrito por Jorge Luis Piloto y Raúl Del Sol. La canción, que en su versión original (salsa) se convirtió en un clásico cargado de sentimiento, encuentra aquí una lectura vibrante y renovada que une dos visiones de la música latina en un mismo latido.

Sergio George aporta su sello característico desde el piano y la producción, acompañado por un ensamble de músicos que integran lo mejor de la tradición tropical con matices contemporáneos.

Grabada entre Essential Studios en Lima y GML Estudios en Bogotá, la pieza fue producida por George junto a Carlos Vives y Andrés Leal, con la mezcla a cargo de Javier Garza y la masterización del reconocido Randy Merrill en Sterling Sound. Cada detalle del proceso refleja una intención: honrar el pasado mientras se escribe un nuevo capítulo.

El tema llega acompañado de un vídeo musical grabado en Bogotá bajo la dirección de Sergio I. Rodríguez.

Carlos Vives, ícono que ha sabido reinventar la música colombiana para el mundo, presta su voz a esta versión con la misma energía que lo ha convertido en un narrador esencial de la identidad latinoamericana. Su interpretación dialoga con el arreglo de George, abriendo un espacio donde lo clásico y lo contemporáneo se encuentran de manera natural.

“Fabricando Fantasías” forma parte del próximo álbum de Sergio George titulado The Hits Reimagined.

“Fabricando Fantasías” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción debutará el próximo 25 de septiembre en los Premios Juventud en Panamá, donde Carlos Vives, además, será honrado con el premio “Agente de Cambio 2025” por el trabajo con su Fundación Tras La Perla.