Dayro Moreno continúa con la buena racha como goleador. Este miércoles 18 de septiembre anotó doblete frente al Independiente del Valle para acercar a Once Caldas a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Leer también: Independiente del Valle 0, Once Caldas 2: un doblete de Dayro acerca al ‘Blanco Blanco’ a semifinales de la Sudamericana

Los goles del histórico delantero colombiano llegan justo un día después de cumplir los 40 años, algo que hace mucho más relevante sus gesta.

Como regalo, no solo obtuvo los goles en el torneo internacional. Ya el Oncel Caldas le había dedicado un homenaje especial, con una sorpresa con su familia en los entrenamientos y una torta de cumpleaños, también recibió un saludo bastante especial y particular.

Se trata de un video difundido en redes sociales en el que se nota al reguetonero puertorriqueño Tito El Banbino saludando al goleador por su cumpleaños y cantando la famosa canción ‘Baila, morena’.

Este saludo tiene una repercusión especial, pues se ha hecho popular que cuando Dayro anota se celebra con la frase “Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa los nenes, goles pa las nenas’, haciendo alusión a la canción de reguetón, con una adaptación de la letra.

“Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga, que todo te salga bien en tu temporada en la selección, esto es con mucho cariño de parte de Ferxxo”, se le escucha decir a ‘Tito’ en el video, apuntando que el saludo es de parte de Feid, reguetonero antioqueño.

Importante: Ryan Castro celebra sus raíces con una propuesta que une moda y cultura urbana

También agregó ‘Tito’ en el video: “Dayro Moreno, Dayro moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas. Dayro Moreno, Dayro moreno, dale a la bola que nos fuimo’ al garete...”.

Feid le consiguió una felicitación de cumpleaños a Dayro Moreno con nada más y nada menos que con Tito El Bambino.



JASJAJSAJSJ QUE CABRA, POR FAVOR 😭 pic.twitter.com/Sh90Vxk04q — Kevsh (@mvsicmvn) September 16, 2025

El cantante boricua no fue el único artista que felicitó a Dayro, también el mismo Feid le envió un mensaje, además de Ryan Castro, Blessd, Peter Manjarres, Yeison Jiménez, entre otros.