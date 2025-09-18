Ryan Castro, uno de los referentes más influyentes de la música urbana en Latinoamérica, vive un momento clave en su carrera. Su nuevo álbum Sendé rinde homenaje a Curazao, la isla donde creció su madre y que marcó su infancia, convirtiéndose en fuente de inspiración no solo para sus letras, sino también para su estilo.

El artista ha llevado esta esencia a cada escenario, combinando ritmos caribeños con el reguetón y el dancehall que lo caracterizan. Su reciente concierto en la isla fue un rotundo éxito, no solo por su fuerza musical sino también por la puesta en escena que integró referencias culturales y visuales de su origen.

Además de su música, Ryan ha sabido proyectar una identidad estética que dialoga con las tendencias globales del street culture. Su vestuario, cargado de detalles personalizados y guiños a su historia personal, se ha convertido en un sello que conecta con jóvenes de toda la región.

Para su propuesta artística y trascender no solo en la música sino también en la moda, la reconocida marca deportiva Nike selló nuevamente una alianza con el artista.

Esta acompañó a Ryan Castro en el lanzamiento de una cápsula exclusiva co-creada por el cantante: “Nike By Ryan Castro”, que incluye prendas y accesorios inspirados en Curazao. Esta colaboración sella una relación de varios años que une a la música con el sportswear en una fusión auténtica y profundamente urbana.

De hecho, la conexión entre Ryan y Nike también se refleja en su música. Vale recordarla canción Jordan, inspirada en la icónica línea de zapatillas. Además ha hecho referencias constantes en sus letras a modelos legendarios como las Air Force 1, consolidando así una relación orgánica con la marca.

“En Nike entendemos que la cultura urbana es una poderosa forma de expresión, y por eso trabajamos con artistas que, como Ryan Castro, están transformando el panorama musical y social en la región. Así como lo hemos hecho a nivel global con talentos como J Balvin, esta alianza con Ryan nos ha permitido conectar de manera auténtica con nuevas generaciones“, señaló Juan Carlos Galindo, CEO de Nike.

“Nike By Ryan Castro” recoge varios accesorios como cordones, sujetadores para cordones, pines y llaveros, todos con un fuerte componente narrativo y cultural.