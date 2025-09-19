La más reciente emisión del ‘Desafío 2025’ dejó en shock a los televidentes tras un aparatoso accidente protagonizado por Tina, una de las competidoras más destacadas de la temporada.

La deportista, quien participaba en una prueba de alto nivel físico, terminó en el suelo tras golpearse fuertemente el rostro, lo que obligó a la intervención inmediata del equipo médico del programa.

Así fue el accidente de Tina en el Desafío Siglo XXI

La noche del jueves 18 de septiembre se llevó a cabo una de las fases más intensas del reality ‘Desafío Siglo XXI’, en la que los equipos Alpha, Omega y Gamma competían por un premio especial: cuatro motos último modelo.

Durante la exigente dinámica, que combinaba precisión, fuerza y velocidad, Tina intentó trasladarse de un tramo a otro, pero la rapidez de su movimiento le jugó en contra. Terminó impactando directamente contra uno de los tubos de la estructura, lo que provocó un fuerte sangrado en su rostro.

El dolor fue inmediato. Entre lágrimas y con sangre descendiendo por su nariz, Tina pidió asistencia médica mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa y preocupación. “Tina está reventada”; “Se golpeó en el puente” y “Yo le dije que se calmara porque la conozco”, comentaron algunos de sus compañeros del equipo morado.

La atención médica y la reacción de sus compañeros

La deportista se mostró visiblemente afectada no solo por el sangrado, sino también por el temor de haber sufrido consecuencias mayores. “Me di en la nariz con el tubo, ¿tengo la nariz torcida?”, preguntó con evidente angustia.

Además, expresó preocupación por su dentadura debido a la presión que sintió en las encías y al dolor en la boca. Sin embargo, Leo, uno de los competidores, trató de tranquilizarla asegurando que, según la revisión de los paramédicos, no presentaría complicaciones graves.

La reacción de los televidentes en redes sociales tras el accidente de Tina

El accidente de Tina en el ‘Desafío 2025’ no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes rápidamente convirtieron el tema en tendencia en redes sociales. Mientras algunos expresaron solidaridad y preocupación, otros reaccionaron con humor y creatividad a través de memes y comentarios virales.

“Dios mío, qué dolor”; “Pobre Tina, yo quedé preocupada”; “Se reinició” y “La rinoplastia le va a salir más cara que la moto”, fueron algunos de los mensajes que circularon. Otros, en tono de admiración, escribieron: “Tina, la mujer en la que te vas a convertir después de esto” y “Hoy fue la mejor guerrera de Dios”.