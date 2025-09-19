La séptima temporada de MasterChef Celebrity, más allá de lo visto dentro del reality, ha dejado sorpresas en cuanto a las relaciones fuera del programa. Se ha notado la amistad que han formado los famosos alrededor de todo lo que pasa en la dinámica de la competencia.

Leer también: El actor Conrado Osorio, de ‘Padres e hijos’, reveló cómo va su proceso contra el cáncer: “Han sido semanas difíciles”

Ahora, se conoció y se confirmó que también se formó una pareja en esta nueva edición del reality. Se trata de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, que se siguen mostrando juntos, ya eliminados del programa, en redes sociales y compartiendo contenido de las actividades que realizan.

La actriz, reconocida por su personaje de Olivia en Las Muñecas de la Mafia, decidió jugarle una broma al exfutbolista, en la que se confirma que están juntos y se nota que están disfrutando de unas vacaciones en pareja.

“Hola, hola. Bueno, hoy ando por aquí con mi novio actual”, se le escucha decir a Caterin, entre risas, esperando la reacción de Mario Alberto.

“¿Cómo que mi novio actual? Respétame, hombre. No, no, no, a mí no me estés poniendo en esas maricad... Olvídese. Sea seria, Caterin, estamos comiendo fiambre bien rico“, fue la reacción del ex jugador de la selección Colombia.

Por supuesto se trató de una broma de Escobar, con una dinámica que se ha hecho popular en redes como TikTok e Instagram. Los comentarios en la publicación de la actriz no se hicieron esperar.

“Yo estaba esperando esta confirmación, Dios mío”; “Jajaja ni cuando le anularon el gol, peleó tanto”; “Me encanta cuando los lindos se mezclan con los lindos”; son algunos de los comentarios en la publicación.

Importante: Tito el Bambino cantó ‘Baila morena’ al ritmo de Dayro Moreno: “Goles pa los nenes, goles pa las nenas”

Algunos otros también se refirieron a la forma de responder de Mario Alberto, asegurando que aunque fue broma no debió responder de esa manera.

Lo cierto es que de alguna manera el video confirma lo que se ha estado hablando en redes sociales desde que comenzó el reality: existe una relación entre ambos.