Conrado Osorio, actor antioqueño de 48 años conocido por producciones como Padres e hijos, Los Canarios y La viuda negra, fue diagnosticado con cáncer en 2024. Desde ese momento ha tratado, por medio de sus redes sociales, de mantener informado a sus seguidores sobre el proceso y el tratamiento.

Osorio suele ausentarse por varios días de sus redes sociales, pero ha explicado que es en medio de las quimioterapias y otros procedimientos médicos, pues prefiere centrar su tiempo en el proceso.

El actor Conrado Osorio, de ‘La ley del corazón’, reveló cómo ha sido su lucha contra el cáncer

Sin embargo, en los últimos meses su ausencia fue más prolongada, con un total de tres meses sin actualizar a sus seguidores, lo que generó preocupación entre ellos.

El pasado 16 de septiembre, el actor reapareció en redes. Declaró que ha estado atravesando días muy complejos a cuenta de nuevos procedimientos y diagnósticos. Confirmó la aparición de una metástasis en el cuello, por lo cual deberá iniciar un tratamiento de radioterapia.

“Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así. Gracias a Dios me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar”, se le escucha decir en el video, visiblemente afectado.

También agregó que ha tenido retrasos en la aplicación de su tratamiento, a veces por temas de trámites y otros por un problema con las plaquetas.