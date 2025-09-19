Conrado Osorio, actor antioqueño de 48 años conocido por producciones como Padres e hijos, Los Canarios y La viuda negra, fue diagnosticado con cáncer en 2024. Desde ese momento ha tratado, por medio de sus redes sociales, de mantener informado a sus seguidores sobre el proceso y el tratamiento.

Leer también: Deisy se refirió a los celos de Leo por el beso que le dio a Rata en el ‘Desafío 2025’

Osorio suele ausentarse por varios días de sus redes sociales, pero ha explicado que es en medio de las quimioterapias y otros procedimientos médicos, pues prefiere centrar su tiempo en el proceso.

Sin embargo, en los últimos meses su ausencia fue más prolongada, con un total de tres meses sin actualizar a sus seguidores, lo que generó preocupación entre ellos.

El pasado 16 de septiembre, el actor reapareció en redes. Declaró que ha estado atravesando días muy complejos a cuenta de nuevos procedimientos y diagnósticos. Confirmó la aparición de una metástasis en el cuello, por lo cual deberá iniciar un tratamiento de radioterapia.

“Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así. Gracias a Dios me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar”, se le escucha decir en el video, visiblemente afectado.

Importante: Paulina Vega criticó la licencia de maternidad de Colombia: “Es un crimen a la humanidad”

También agregó que ha tenido retrasos en la aplicación de su tratamiento, a veces por temas de trámites y otros por un problema con las plaquetas.