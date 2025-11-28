El pasado 27 de noviembre, la televisión colombiana se vistió de luto tras confirmarse la muerte del actor Conrado Osorio, a los 49 años.

El artista había compartido públicamente cada etapa de su proceso médico, pero falleció en la tarde de ese día luego de enfrentar un cáncer que avanzó con rapidez hasta hacer metástasis.

Su historia conmovió al país, pues durante meses relató cirugías, dificultades con su atención en salud y los retos que enfrentaba en su recuperación, lo que hizo que miles de personas siguieran su evolución de cerca.

¿Qué enfermedad padecía Conrado Osorio?

Osorio, recordado por su participación en producciones como Padres e hijos, Tierra de cantores, La reina del sur y El cartel de los sapos, fue diagnosticado con cáncer de colon. Esta enfermedad lo obligó a retirarse temporalmente de la actuación para concentrarse en su tratamiento.

Con el tiempo, la enfermedad comprometió otras zonas de su cuerpo, inicialmente el cuello, lo que lo llevó a someterse a radioterapia y múltiples intervenciones. En una de sus últimas actualizaciones, el actor reveló que solo tenía un riñón desde su nacimiento y que debió realizarse una nefrostomía tras presentar hipertermia e inflamación en las extremidades.

A pesar de su delicado estado, Osorio mantuvo una actitud esperanzadora. Un mes antes de su fallecimiento, el 26 de octubre, celebró su cumpleaños desde una clínica en Medellín, acompañado de amigos y familiares en el Centro Oncológico Antioquia.

Allí agradeció la vida, el apoyo de quienes lo rodeaban y las oraciones recibidas. Conrado Osorio inició su trayectoria artística en Colombia en la década de los 90, actuando en reconocidas producciones nacionales.

Posteriormente se radicó en México, donde participó en importantes telenovelas y expandió su carrera internacional.