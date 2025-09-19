A pesar de su fallecimiento en 2019, el recordado astrólogo Walter Mercado continúa marcando tendencia en el mundo esotérico.

Su sobrina, encargada de difundir sus predicciones oficiales, compartió las energías y números de la suerte para cada signo del zodiaco correspondientes al viernes 19 de septiembre.

Aries

La influencia de Venus trae energía renovada, disolviendo temores y obstáculos internos.

Números: 15, 31, 43

Tauro

La jornada estará marcada por momentos de unión familiar y encuentros sociales cargados de alegría.

Números: 17, 1, 48

Géminis

El ambiente hogareño se estabiliza. Una reflexión personal podría ser clave para mantener la armonía.

Números: 26, 13, 36

Cáncer

El diálogo sincero se convierte en herramienta para mejorar lazos laborales y familiares.

Números: 39, 3, 9

Leo

Fluye la prosperidad económica. Tanto negocios como juegos de azar podrían traer noticias favorables.

Números: 44, 5, 18

Virgo

El romance se asoma con fuerza. Es tiempo de abrirse a nuevas experiencias sentimentales.

Números: 21, 13, 45

Libra

Acciones solidarias y espirituales serán fuente de satisfacción y reconocimiento.

Números: 6, 10, 1

Escorpio

Llegan amistades que aportan valor a nivel personal y profesional. Se fortalecen alianzas.

Números: 33, 12, 18

Sagitario

El conocimiento será protagonista. Compartir aprendizajes enriquecerá sus relaciones.

Números: 5, 19, 9

Capricornio

Los viajes y conexiones internacionales estarán favorecidos. La expansión cultural abre nuevas puertas.

Números: 11, 47, 8

Acuario

El contacto con la naturaleza ofrece el equilibrio emocional necesario para este día.

Números: 41, 2, 30

Piscis

Compromisos, celebraciones y reuniones familiares traen felicidad y unión.

Números: 18, 9, 22