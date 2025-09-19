A pesar de su fallecimiento en 2019, el recordado astrólogo Walter Mercado continúa marcando tendencia en el mundo esotérico.
Su sobrina, encargada de difundir sus predicciones oficiales, compartió las energías y números de la suerte para cada signo del zodiaco correspondientes al viernes 19 de septiembre.
Aries
La influencia de Venus trae energía renovada, disolviendo temores y obstáculos internos.
Números: 15, 31, 43
Tauro
La jornada estará marcada por momentos de unión familiar y encuentros sociales cargados de alegría.
Números: 17, 1, 48
Géminis
El ambiente hogareño se estabiliza. Una reflexión personal podría ser clave para mantener la armonía.
Números: 26, 13, 36
Cáncer
El diálogo sincero se convierte en herramienta para mejorar lazos laborales y familiares.
Números: 39, 3, 9
Leo
Fluye la prosperidad económica. Tanto negocios como juegos de azar podrían traer noticias favorables.
Números: 44, 5, 18
Virgo
El romance se asoma con fuerza. Es tiempo de abrirse a nuevas experiencias sentimentales.
Números: 21, 13, 45
Libra
Acciones solidarias y espirituales serán fuente de satisfacción y reconocimiento.
Números: 6, 10, 1
Escorpio
Llegan amistades que aportan valor a nivel personal y profesional. Se fortalecen alianzas.
Números: 33, 12, 18
Sagitario
El conocimiento será protagonista. Compartir aprendizajes enriquecerá sus relaciones.
Números: 5, 19, 9
Capricornio
Los viajes y conexiones internacionales estarán favorecidos. La expansión cultural abre nuevas puertas.
Números: 11, 47, 8
Acuario
El contacto con la naturaleza ofrece el equilibrio emocional necesario para este día.
Números: 41, 2, 30
Piscis
Compromisos, celebraciones y reuniones familiares traen felicidad y unión.
Números: 18, 9, 22