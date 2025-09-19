El cantante Tomás Alfonso Zuleta, mejor conocido como Poncho Zuleta, cumplió años el pasado jueves 18 de septiembre.

El artista es muy conocido por estar activo en el mundo del vallenato por más de seis décadas. Y cómo no hacerlo si es hijo del juglar Emiliano Zuleta Baquero.

Zuleta Baquero es el compositor de uno de los vallenatos más famosos a nivel mundial como lo es ‘La Gota Fría’. Sus hijos han seguido su legado musical y lo han llevado en alto con la legendaria agrupación de ‘Los Hermanos Zuleta’.

En el 2006 ellos ganaron el primer Premio Grammy Latino en la categoría cumbia/vallenato, por su producción musical titulada ‘Cien Días de Bohemia’.

En los momentos de oro quizá mantuvieron una amistad con Jorge Oñate y Diomedes Díaz, que iba mucho más allá de la música. Por eso, Poncho en este cumpleaños número 76 quiso dedicarle unas palabras al ‘Cacique de La Junta’ Diomedes Díaz.

Y es que Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes, le dio un detalle a Poncho por su cumpleaños. Se trató de una cadena de oro muy bonita que ‘El Pulmón de Oro’ agradeció.

En un video que compartió Joaquín Guillén, quien fuera el mánager y mejor amigo de Diomedes Díaz, el artista le agradeció: “Rafael Santos, hijo de mi vida, tengo la cadena que me regalaste. Mi compadre Diomedes, el más grande de todos los tiempos, él se murió pero te quedé yo hijo lindo”.