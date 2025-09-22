Cada 29 de julio se celebra en distintos rincones del mundo un homenaje a las recetas que conquistan generaciones, y los pasteles Gloria son un ejemplo de tradición que se mantiene vigente.
Este dulce típico, originario de América Latina y especialmente popular en Colombia, se distingue por su textura hojaldrada y su interior relleno de arequipe o bocadillo, un contraste que ha cautivado paladares durante décadas.
Su elaboración no requiere de gran experiencia en repostería: con ingredientes básicos y un poco de dedicación es posible obtener en casa el mismo resultado que se disfruta en panaderías y cafeterías tradicionales.
En apenas 35 minutos, estos pasteles estarán listos para acompañar un café, un chocolate caliente o incluso una infusión.
Además de su sencillez, la receta permite variaciones. Aunque el relleno clásico es el arequipe, también se pueden incluir otros sabores frutales o incluso combinaciones con queso para un toque más artesanal.
Lo esencial es mantener la masa hojaldrada como protagonista, que al salir del horno ofrece una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
Ingredientes (8 porciones)
- 1 lámina de masa de hojaldre
- 2 huevos batidos
- Arequipe para hornear
- Azúcar para espolvorear
- Harina para extender la masa
Preparación
- Espolvorear harina sobre el mesón y extender la masa de hojaldre hasta obtener un grosor de 5 a 7 milímetros.
- Batir los huevos y reservar.
- Cortar la masa en círculos del mismo tamaño.
- Colocar una cucharadita de arequipe en el centro de uno de los círculos y pincelar los bordes con huevo batido.
- Cubrir con otro círculo y sellar suavemente, evitando presionar demasiado los bordes.
- Pincelar la superficie con huevo y espolvorear azúcar.
- Disponer los pasteles en una bandeja engrasada y hornear a 200 °C durante 20 minutos, hasta que estén dorados.
- Retirar del horno y servir tibios.