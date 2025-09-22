Cada 29 de julio se celebra en distintos rincones del mundo un homenaje a las recetas que conquistan generaciones, y los pasteles Gloria son un ejemplo de tradición que se mantiene vigente.

Este dulce típico, originario de América Latina y especialmente popular en Colombia, se distingue por su textura hojaldrada y su interior relleno de arequipe o bocadillo, un contraste que ha cautivado paladares durante décadas.

Su elaboración no requiere de gran experiencia en repostería: con ingredientes básicos y un poco de dedicación es posible obtener en casa el mismo resultado que se disfruta en panaderías y cafeterías tradicionales.

En apenas 35 minutos, estos pasteles estarán listos para acompañar un café, un chocolate caliente o incluso una infusión.

Además de su sencillez, la receta permite variaciones. Aunque el relleno clásico es el arequipe, también se pueden incluir otros sabores frutales o incluso combinaciones con queso para un toque más artesanal.

Lo esencial es mantener la masa hojaldrada como protagonista, que al salir del horno ofrece una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Ingredientes (8 porciones)

1 lámina de masa de hojaldre

2 huevos batidos

Arequipe para hornear

Azúcar para espolvorear

Harina para extender la masa

Preparación