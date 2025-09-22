Si usted es amante del cine y no se pierde ningún estreno de película esta información le encantará.

Y es que Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis se unen para ofrecer boletas a un precio accesible para el público.

El evento se llama Fiesta del Cine y se llevará a cabo este 25 y 26 de septiembre en más de 125 teatros del país. Los usuarios podrán disfrutar las películas en todos los formatos.

Royal Films Fiesta del Cine este 25 y 26 de septiembre

¿Cuánto costará la entrada en la Fiesta del Cine?

Como el evento tiene como principal objetivo promover el amor por el séptimo arte y que todos los usuarios puedan disfrutar de las películas favoritos los precios serán así: formatos 2D $6.000 y los formatos especiales $9.000.

¿Cuándo será la preventa de la Fiesta del Cine?

La venta de la boletería empezará este martes 23 de septiembre y como cine no es nada sin crispetas, también habrá promociones en combos de confitería.

En Fiesta del Cine podrá ver los nuevos estrenos como Demon Slayer: Castillo Infinito, Ne Zha 2, El Conjuro 4, entre muchas más.

Deberá estar preparado y ver la cartelera de su cine favorito para saber cuál será le película elegida en estos dos días. Si desea ver más de dos materiales cinematográficos también es muy válido.

Cartelera de Cine Colombia Barranquilla

The Long Walk

A Big Bold Beautiful Journey

The Conjuring: Last Rites

Un Poeta

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinity Castle

Hamilton

Pets on a Train

BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered

BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered

La Infiltrada

200% Wolf

Cartelera Royal Films Barranquilla