Si usted es amante del cine y no se pierde ningún estreno de película esta información le encantará.
Y es que Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis se unen para ofrecer boletas a un precio accesible para el público.
El evento se llama Fiesta del Cine y se llevará a cabo este 25 y 26 de septiembre en más de 125 teatros del país. Los usuarios podrán disfrutar las películas en todos los formatos.
¿Cuánto costará la entrada en la Fiesta del Cine?
Como el evento tiene como principal objetivo promover el amor por el séptimo arte y que todos los usuarios puedan disfrutar de las películas favoritos los precios serán así: formatos 2D $6.000 y los formatos especiales $9.000.
¿Cuándo será la preventa de la Fiesta del Cine?
La venta de la boletería empezará este martes 23 de septiembre y como cine no es nada sin crispetas, también habrá promociones en combos de confitería.
En Fiesta del Cine podrá ver los nuevos estrenos como Demon Slayer: Castillo Infinito, Ne Zha 2, El Conjuro 4, entre muchas más.
Deberá estar preparado y ver la cartelera de su cine favorito para saber cuál será le película elegida en estos dos días. Si desea ver más de dos materiales cinematográficos también es muy válido.
Cartelera de Cine Colombia Barranquilla
- The Long Walk
- A Big Bold Beautiful Journey
- The Conjuring: Last Rites
- Un Poeta
- Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinity Castle
- Hamilton
- Pets on a Train
- BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered
- BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL Remastered
- La Infiltrada
- 200% Wolf
Cartelera Royal Films Barranquilla
- Batman azteca: choque de imperios
- Camina o muere
- 200% lobo
- Nadie sabe quién soy yo
- El gran viaje de tu vida
- Hamilton
- El conjuro 4: últimos ritos
- Demon slayer: kimetsu no yaiba castillo infinito
- Otro viernes de locos
- Los tipos malos 2