Pelo y más pelo. Llegó el momento de dejarse abrazar por la estética ‘furry’, por la calidez de una textura peluda que aparece esta temporada por dentro, pero sobre todo por fuera, de abrigos y cazadoras, y que incluso se extiende a bolsos, guantes, zapatos y hasta sandalias.

Los bolsos de pelo, de borrego, de llama, de conejo o el denominado ‘yeti’, de pelo largo y algo rizado, similar al popular Chewbacca de ‘Star Wars’, han tomado la calle esta temporada, aunque es una tendencia que está lejos de ser una moda pasajera.

Por ello apuesta la firma italiana Rue Madam, que propone acabados de efecto borrego en varios tonos que se adaptan a la perfección a cualquier estilismo. Diseños sin pretensiones, sencillos y combinables para cualquier momento del día.

La también italiana Fendi se rindió al pelo de visón y de cordero en abrigos y bolsos, “símbolos de lujo y tradición” en época invernal.

Abrigos en lana de pelo largo con estampado de fauna en degradado en blanco y negro ha sido una de las apuestas de Fendi, que no limita lo ‘furry’ a la línea femenina, sino que abarca también la masculina con el bolso Siesta, de diseño modulable gracias a unos botones que le permiten ampliarse hasta convertirse en bolsa de viaje.

Esta temporada se presenta en piel de cordero estampada con efecto zorro, en tonos negro y marrón.

Con unos ‘jeans’ y una camiseta es como presenta Zadig&Voltaire un chaquetón corto con estampado atigrado, un estilo y una propuesta cómoda, que aumenta sus opciones de uso.

También con flores

Las posibilidades en prendas de abrigo son diversas. A la colombiana Silvia Tcherassi le gusta jugar con el pelo dibujando flores con discretos hilos dorados en un abrigo camel cruzado, con un extra de elegancia que ciñe con un cordón que termina con un detalle dorado.

Sin embargo, lejos de parecer un detalle antiguo, habitual en otro tiempo en abrigos de abuelas, Valentino ha decidido incorporar a esta prenda de lana un extra de pelo en los puños y el cuello, como toque para ofrecer un plus de elegancia.

Una opción que también incorpora al vestuario de invierno Roberto Cavalli en un abrigo largo con cuello ancho en pico y pelo ‘yeti’, una estructura cómoda y desmontable, muy versátil para los días menos fríos.

En la misma línea, Chloé lo aplica a ‘bombers’ híbridas en cuero, ribeteadas en pelo de borrego a lo largo de todo el diseño, una combinación informal apta para cualquier edad.

Los pantalones de fiesta llegan también con este coqueto detalle. Piezas de encaje, que finalizan con un sutil cosquilleo de pelo en los tobillos es la propuesta de Valentino.

Bailarinas y chanclas son la apuesta de Ferragamo, “comodidad y estilo”, explican desde la marca italiana, que arriesga a vestir los pies descalzos en pleno invierno, con un clásico diseño de dedo confeccionado con pelo sobre las tiras que se ajustan al pie.

Una cálida estética ‘furry’ que Mango traslada a complementos como bufandas largas ajustadas al cuello, que añaden un plus a piezas de fiesta, pero también a ‘looks’ informales, una manera de ofrecer volumen y movimiento sacando de contexto un tejido reservado tradicionalmente a grandes ocasiones.

Pese al cambio climático, en los días de frío intenso se agradece un gorro y el de pelo de estilo ruso siberiano, que cubre las orejas y la frente, es de los más aclamados, porque resulta atractivo y sobre todo muy cálido.