El cometa interestelar 3I/ATLAS es una reliquia espacial que habría nacido mucho antes que el Sol y hoy ofrece a los científicos una ventana directa al pasado del universo.

Por eso ha sido tema de conversación durante estos últimos meses. Sin embargo, en las últimas horas fue fotografiado la sonda Europa Clipper de la Nasa mientras realizaba su recorrido interplanetario.

Esto permitió estudiar la composición del cometa con instrumentos diseñados para analizar luz invisible al ojo humano.

On Jan 9, Europa Clipper quietly aimed its ultraviolet instruments at the interstellar comet 3I/ATLAS—and the results matter more than they sound.

Los astrónomos identificaron al cometa 3I/ATLAS en julio de 2025 durante un programa de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra. Poco después confirmaron que su trayectoria no corresponde a ningún cuerpo originado alrededor del Sol.

Los cálculos indican que este viajero espacial podría haberse formado hace unos 7.000 millones de años en otro sistema estelar, lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos jamás detectados en movimiento por nuestro entorno planetario.

La misión Europa Clipper fue lanzada en 2024 con el objetivo de explorar Europa, una luna de Júpiter que podría esconder un océano bajo su superficie. Sin embargo, antes de llegar a su destino final, la nave ya está realizando observaciones científicas de alto valor.

La captura fue realizada con un espectrógrafo ultravioleta, un instrumento capaz de detectar gases y partículas que no se aprecian en imágenes convencionales. La observación se extendió durante varias horas, permitiendo analizar la nube de material que rodea al cometa.

ATLAS/Universidad de Hawái/NASA Esta animación muestra las observaciones del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025. El telescopio de sondeo ATLAS, financiado por la NASA en Chile, informó por primera vez que el cometa se originó en el espacio interestelar.

En diciembre de 2025, el cometa realizó un acercamiento controlado a la Tierra sin representar ningún peligro. Desde entonces continúa alejándose del Sol, perdiendo brillo de forma progresiva.

En marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter, donde la intensa gravedad del planeta podría modificar levemente su trayectoria antes de que continúe su viaje eterno por el espacio profundo.