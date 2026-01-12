A través de un comunicado, la Organización Yeison Jiménez anunció este lunes que se tiene previsto realizar un evento en homenaje a la memoria del artista, fallecido junto a cinco personas en un accidente de avioneta registrado el pasado sábado 10 de enero, en zona rural de Boyacá.

Lea: Revelan nuevas imágenes del momento exacto en que explotó avioneta de Yeison Jiménez

Será una “muestra de amor, respeto y agradecimiento por su legado artístico y humano”, según la información.

Sin embargo, la organización indicó que aún no se tienen definidos la fecha ni el lugar para el acto conmemorativo, “ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida”.

Lea: Yeison Jiménez, el artista que deja despechado a todo el país

Destacó que este proceso se está llevando con el “respeto, prudencia y acompañamiento institucional”, priorizando el bienestar de la familia.

“Una vez se cuente con información oficial y confirmada, será comunicada oportunamente a los medios de comunicación y al público en general por los canales autorizados”, sostuvo.

A Bogotá, la ciudad donde desde 2010 se había radicado el cantante de música popular Yeison Jiménez para cumplir sus sueños, fueron trasladados este domingo los restos mortales del artista y también de los otros cinco tripulantes de la avioneta accidentada.

Según la información oficial, el traslado se realizó para cumplir con los protocolos técnicos y legales establecidos para este tipo de casos. Al frente de la diligencia está el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad responsable de los procesos forenses dentro de las investigaciones judiciales.

Lea: El desgarrador mensaje de la hija mayor de Yeison Jiménez tras la muerte del cantante: ‘Me parte que no estés aquí’

Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se indicó que la información técnica y procedimental que se derive de estas actuaciones será remitida a las autoridades competentes en el marco de la investigación en curso y no será divulgada de manera pública.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló a medios de comunicación que, contrario a lo que se había dicho, la avioneta sí alcanzó a despegar y , de hecho, estuvo algunos minutos en el aire.

Lea: “La muerte tal vez es lo único seguro que tenemos”: Juan Pablo Raba, conmocionado por el fallecimiento de Yeison Jiménez

En diálogo con la FM el funcionario indicó cómo la aeronave terminó colisionando. “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, señaló el coronel Bello.

Así las cosas, efectivamente, la avioneta realiza uin desplazamiento en el aire “hasta antes del impacto“, agregó el director técnico, indicando que esta voló entre 3 y 5 minutos, recorriendo poco menos de “una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca”, puntualizó.

Lea: Sebastián Ayala sufre fuerte accidente de tránsito en medio de la conmoción por muerte de Yeison Jiménez

Por su parte, Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, explicó que los organismos de socorro llegaron al lugar del siniestro poco después de ocurrido, pero encontraron un escenario que imposibilitó cualquier maniobra de rescate.

“Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados”, señaló Cerón en declaraciones a La FM.

El funcionario confirmó que no se realizaron traslados a centros médicos. “Desde la Defensa Civil no tenemos registro de ningún traslado. Todos fallecieron ahí mismo”, agregó, precisando que la muerte de los ocupantes fue inmediata tras el impacto.