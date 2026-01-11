El cantante de música popular Sebastián Ayala sufrió un accidente de tránsito la mañana de este domingo 11 de enero, cuando se desplazaba por la vía que conecta Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta, a la altura del municipio de Puerto Boyacá.

Le puede interesar: Se barajan primeras hipótesis sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Según la información conocida, el vehículo en el que viajaba el artista, una camioneta, terminó volcado a un costado de la carretera, registrando daños considerables en su parte frontal, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

El propio Ayala dio a conocer lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes del lugar del accidente y de la presencia de la Policía. En uno de los videos publicados, el cantante afirmó de manera literal: “Nos acabamos de accidentar”.

Vea aquí: “La muerte tal vez es lo único seguro que tenemos”: Juan Pablo Raba, conmocionado por el fallecimiento de Yeison Jiménez

Posteriormente, amplió su testimonio mientras mostraba el estado del vehículo y el procedimiento de las autoridades en el sitio: “Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía, se escapó y estamos buscándolo en este momento”.

Estado de salud de Sebastián Ayala y sus acompañantes

Tras el impacto, Sebastián Ayala tranquilizó a sus seguidores, asegurando que no hubo víctimas de gravedad. De acuerdo con su versión, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque algunos presentaron golpes leves producto del choque.

El artista explicó que, pese al susto, la situación no pasó a mayores, mensaje que fue replicado ampliamente en redes sociales.

Lea también: Estos son los rostros de quienes murieron junto a Yeison Jiménez en accidente de avioneta

Según lo manifestado por el cantante, el accidente habría sido provocado por un bus de la empresa Brasilia, cuyo conductor habría abandonado el lugar tras el hecho. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

En el lugar del accidente hicieron presencia unidades de la Policía, que atendieron la emergencia y recopilaron la información preliminar.

Reacciones en medio de la conmoción del género popular

El accidente de tránsito de Sebastián Ayala se conoció en un contexto de conmoción dentro de la música popular, tras la reciente muerte del cantante Yeison Jiménez, lo que incrementó la preocupación entre seguidores del género.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron mensajes de apoyo al artista y agradecieron que el accidente no dejara consecuencias fatales. “No queremos más malas noticias”, fue el llamado común de los seguidores de este género en la publicación del cantante.